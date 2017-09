Σεπτέμβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στα… αζήτητα αναμένεται να παραμείνουν φέτος 150.000 ακίνητα, καθώς η υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας μέσω ΕΝΦΙΑ αλλά και η δυσμενής κατάσταση των νοικοκυριών οδηγεί σε αύξηση των αιτήσεων για αποποίηση κληρονομιών. Παρότι το φαινόμενο αυτό δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά, έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που ο ανεξάρτητος βουλευτής Δημήτρης Κουκούτσης έκανε σχετική ερώτηση στη Βουλή στην υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο αριθμός όσων αποποιούνται κληρονομιές αναμένεται να τριπλασιαστεί φέτος, ήτοι να φτάσει τις 150.000 αιτήσεις. Η ραγδαία αυτή αύξηση στις αποποιήσεις κληρονομιών παρατηρήθηκε και κατά την τριετία 2013-2015, όπως κατέδειξαν τα στοιχεία των Ειρηνοδικείων της χώρας που είχαν διαβιβαστεί τότε και στη βουλή. Στο μεγαλύτερο Ειρηνοδικείο της χώρας, αυτό των Αθηνών, οι αποποιήσεις κληρονομιάς το 2015 ανήλθαν σε 9.566 από 6.079 που ήταν το 2013. Συνολικά το 2015, κατατέθηκαν 45.627 αιτήσεις από ανθρώπους, που δεν ήθελαν να περάσουν στην κατοχή τους κληρονομιές. Ο αντίστοιχος αριθμός για το 2014 ήταν 41.386 ενώ το 2013 άγγιζε το 29.200. iefimerida

