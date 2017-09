Σεπτέμβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Εnterprise Greece ανακοίνωσαν την έναρξη του προγράμματος για τη διαμόρφωση Ελληνικού Σήματος στα προϊόντα αγροδιατροφής, προϋπολογισμού 34,5 εκατ. ευρώ με τίτλο «Ανάπτυξη, Προώθηση και Αξιοποίηση της Ενιαίας Ταυτότητας – Σήματος Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών του Αγροδιατροφικού Τομέα» που θα χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε: «Με το ‘Ελληνικό Σήμα’ προχωρούμε στην ανάπτυξη ενιαίας ταυτότητας για τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα και τις συναφείς υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ή αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα του κλάδου της αγροδιατροφής. Το πρόγραμμα θα βελτιώσει τη θέση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφής και θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν καλύτερους όρους και μεγαλύτερο μερίδιο στις διεθνείς αγορές, με όχημα πάντα, την εξαιρετική τους ποιότητα. Το ‘Ελληνικό Σήμα’ είναι τμήμα της συνολικότερης στρατηγικής που υλοποιούμε για την αναβάθμιση του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας. Με στοχευμένες δράσεις από το ΕΣΠΑ αλλά και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παρεμβαίνουμε σε όλη την αλυσίδα παραγωγής του αγροδιατροφικού συμπλέγματος – από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τη μεταποίηση των προϊόντων και τη διάθεσή τους στις αγορές, προωθώντας τη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αγροδιατροφής». Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης της ποιότητας αυτών των προϊόντων με βάση τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές αλλά και στην προώθηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων αγροδιατροφής στις διεθνείς αγορές, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στα διεθνή δίκτυα παραγωγής και εμπορίας. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει σημαντικά τον εξαγωγικό προσανατολισμό των προϊόντων αγροδιατροφής και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση και την αξιοποίηση αυτών, όπως η εστίαση και το εμπόριο. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ

