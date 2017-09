Σεπτέμβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί να είναι εύκολο για μια γυναίκα να κλείσει εισιτήριο για τον Αρη, το 2020, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μέρη στον πλανήτη μας που ακόμα δεν μπορούν να πατήσουν το πόδι τους. Ενα από αυτά, όπως φαντάζεστε, βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν είναι άλλο από το Αγιο Ορος.



Το Viva Lifestyle and Travel συγκέντρωσε πέντε πανέμορφα μέρη στον πλανήτη που οι γυναίκες δεν μπορούν να ταξιδέψουν, ακόμη τουλάχιστον. Αγιο Ορος Μια ορεινή χερσόνησος με 20 μοναστήρια, με τους επισκέπτες να είναι ευπρόσδεκτοι. Αν είστε μη Ορθόδοξοι, ωστόσο, υπάρχει μια διαδικασία. Θα πρέπει να γράψετε μια προσωπική επιστολή που περιγράφει την επιθυμία τους να βρεθούν εκεί. Οι δύο πιο κοινώς αποδεκτοί λόγοι είναι το προσκύνημα και ακαδημαϊκός σκοπός. Φυσικά, είναι άβατο για τις γυναίκες. Αυτός ο κανόνας μετρά τουλάχιστον 1.000 χρόνια και απαγορεύει ακόμα και σε θηλυκά ζώα να κατοικούν εκεί. Αυτό συμβαίνει διότι οι μοναχοί είναι άγαμοι και πρέπει αυτό να διατηρηθεί. Bohemian Grove, ΗΠΑ Το Bohemian Grove είναι ένα ιδιωτικό κάμπινγκ στο Μόντε Ρίο της Καλιφόρνια, μιας παιδική χαρά για τα πλούσια μέλη του ομώνυμου κλαμπ. Η λέσχη είναι προσβάσιμη μόνο σε άνδρες και κάθε χρόνο πραγματοποιεί μια εκδήλωση διάρκειας δύο εβδομάδων, καλωσορίζοντας τα μέλη του που προέρχονται από τους κλάδους της Τέχνης, της πολιτικής και των επιχειρήσεων.



Φυσικά, αυτή η ελίτ ανδρών έχει προκαλέσει την περιέργεια πολλών, με τις θεωρίες συνωμοσίες να βγαίνουν η μία πίσω από την άλλη. Το κλαμπ έχει τιμήσει μόνο τέσσερις γυναίκες, οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ το κάμπινγκ. Mount Omine, Ιαπωνία Το όρος Omine είναι το βουνό-έδρα των Shugendo, σέκτας του Βουδισμού. Το βουνό και ο ναός αποτελούν μέρος των ιερών και προσκυματικών διαδρομών στην οροσειρά Kii, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στη βάση του βουνού υπάρχει πινακίδα που αναφέρει πως απαγορεύονται οι γυναίκες, τόσο στα αγγλικά, όσο και στα ιαπωνικά. Φεμινιστικές οργανώσεις έχουν επιχειρήσει να «σπάσουν» το άβατο, με τον ναό και την κοινωνία του να εκδίδουν ανακοίνωση ζητώντας από τις γυναίκες να σεβαστούν παράδοση 1.300 χρόνων. Ναός Καρτιγιά, Ινδία Οι θρησκευτικοί λόγοι είναι συνήθως αυτοί που κρατούν τις γυναίκες μακριά από τα περισσότερα μέρη, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση αυτού του ναού στην Ινδία. Ο ναός που χτίστηκε προς τιμήν του θεού Καρτιγιά, αποτίει φόρο τιμής σε μια μορφή ινδουιστικής θεότητας. Σύμφωνα με τον μύθο, κάθε γυναίκα που εισέρχεται στο ναό θα υποστεί την οργή και θα Ναός Ayyappa, Ινδία Ναός Ayyappa, Ινδία Ο συγκεκριμένος ναός δεν απαγορεύει την είσοδο σε όλες τις γυναίκες, αλλά σε αυτές από 10 έως 50 ετών και αυτό γιατί ο μύθος αναφέρει πως ο θεός ήταν άγαμος. Οπως συμβαίνει και στο Αγιο Ορος, οι γυναίκες θεωρούνται πρόσωπα που θα τους αποσπάσουν την προσοχή. Αυτός ο περιορισμός μπορεί να μην διαρκέσει πολύ, με την κυβέρνηση της περιοχής να δείχνει πρόθυμη να σπάσει τον περιορισμό, την ώρα που το ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας διεξάγει ακροάσεις συζητώντας το θέμα. iefimerida loading…

