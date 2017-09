Σεπτέμβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Τη δυνατότητα να σχεδιάζει κανείς το ταξίδι του ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του και να κλείνει διαδικτυακά τα αεροπορικά εισιτήρια δίνει μια νέα υπηρεσία της Google που έρχεται σε λίγες μέρες στην Ελλάδα.



Πρόκειται για την υπηρεσία Google flights, όπου μέσω τις πλατφόρμας google.gr/flights παρέχει την ευκαιρία στον χρήστη να βρει πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα τα καλύτερα αποτελέσματα, όπως ανέφερε μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 104,9 FM, ο Δημήτρης Κόσυφας υπεύθυνος τομέα Τουρισμού της google Hellas. «Συνδυασμοί πτήσεων, καλύτερες τιμές, ημερομηνίες που βολεύουν αλλά και λεπτομέρειες που αφορούν το χώρο που θα έχει κάποιος μπροστά στα πόδια του μεταξύ των καθισμάτων, αν διατίθεται wi-fi για την πτήση, ή πρίζα όπως και αν -σύμφωνα με το ιστορικό- η πτήση αυτή παρουσιάζει συχνά καθυστερήσεις είναι ενδεικτικά ορισμένες από τις πληροφορίες που μπορεί κάποιος να έχει στη διάθεσή του» σημείωσε ο κ.Κόσυφας. Καθημερινά, όπως είπε, γίνονται εκατομμύρια αναζητήσεις και υπολογίζεται ότι περισσότεροι από το 70% των ανθρώπων που σχεδιάζουν κάποιο ταξίδι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την έρευνά τους. «Με το google flights βρίσκετε τις πτήσεις που ικανοποιούν περισσότερο τις ανάγκες σας, αυτές που ονομάζουμε καλύτερες πτήσεις, καθώς τα αποτελέσματα είναι εκατοντάδες και οι διάφοροι συνδυασμοί που μπορείτε πολλοί, ιδίως όταν θέλετε να πάτε σε κάποιον προορισμό όπου δεν υπάρχουν απευθείας σύνδεση αλλά θέλετε να πάτε μέσω άλλης πτήσης» υπογράμμισε ο κ.Κόσυφας και πρόσθεσε ότι αφού επιλέξει ο χρήστης την πτήση που του αρέσει «μεταφέρεται» στον ιστότοπο του παρόχου ή της αεροπορικής εταιρείας προκειμένου να προχωρήσει στην κράτηση.



Το google flights δίνει, επίσης, στον χρήστη τη δυνατότητα να εντοπίσει εναλλακτικά αεροδρόμια για τον προορισμό του με το μικρότερο δυνατό κόστος ενώ για πρώτη φορά θα παρέχεται ενημέρωση για το πότε θα αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων και πόσο. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

