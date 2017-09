Σεπτέμβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Την ανησυχία του για τις βρετανικές προτάσεις σχετικά με την επίλυση του ζητήματος της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, μετά το Brexit, εξέφρασε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ Μισέλ Μπαρνιέ, παρουσιάζοντας τις αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα αυτό. «Αυτό που βλέπω στη Βρετανική πρόταση για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία με ανησυχεί», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Μ. Μπαρνιέ, ο οποίος πρόσθεσε στη συνέχεια ότι η Μ. Βρετανία θέλει να χρησιμοποιήσει την Ιρλανδία ως ένα «είδος δοκιμής» για τις μελλοντικές τελωνειακές σχέσεις της με την ΕΕ. «Δεν θα συμβεί αυτό», επέμεινε ο Μ. Μπαρνιέ.



Όσον αφορά τις προτάσεις που παρουσίασε επί αυτού του θέματος σήμερα η Επιτροπή, υπογραμμίζεται ότι «οι οι διασυνδεδεμένοι πολιτικοί θεσμοί στις νήσους της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας, που θεσπίστηκαν με τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, συνεχίζουν να λειτουργούν· η συνεργασία (ειδικότερα, η συνεργασία Βορρά-Νότου μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας) προστατεύεται σε όλους τους σχετικούς τομείς· και λαμβάνεται πλήρως υπόψη το εκ γενετής δικαίωμα των πολιτών της Βόρειας Ιρλανδίας να αυτοπροσδιορίζονται ως Βρετανοί ή Ιρλανδοί ή και τα δύο». Επισημαίνεται, επίσης, ότι δεδομένης της ιδιαιτερότητας της κατάστασης της Ιρλανδίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το «Brexit», απαιτείται ιδιαίτερη λύση. Ο Μ. Μπαρνιέ επεσήμανε ότι το έγγραφο, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα σχετικά με την Ιρλανδία και τη Βόρειο Ιρλανδία, εκπονήθηκε σε στενή συνεργασία με την ιρλανδική κυβέρνηση με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί για τη νήσο της Ιρλανδίας ο αντίκτυπος που θα έχει η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ. «Εφόσον η αποχώρηση από την ΕΕ ήταν απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπεύθυνο να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για τη νήσο της Ιρλανδίας», πρόσθεσε ο Μ. Μπαρνιέ.



Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα των συνόρων της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και το οικονομικό ζήτημα, είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητες για την ΕΕ στις διαπραγματεύσεις με τη Βρετανία. Στις 19 Ιουνίου 2017, η ΕΕ και η Βρετανία συμφώνησαν να αναλάβουν πολιτικό διάλογο όσον αφορά την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Σκοπός αυτού του διαλόγου είναι να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να προστατευθεί η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής σε όλα τα μέρη της —της οποίας το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί συνεγγυητή βάσει του διεθνούς δικαίου— καθώς και να διατηρηθεί η Κοινή Ταξιδιωτική Περιοχή, που προϋπήρχε της ένταξης της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ. ΑΠΕ loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Σεπτέμβριος 7th, 2017 at 21:05 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.