Σεπτέμβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Στη μείωση των χρεώσεων που αφορούν στις τηλεφωνικές κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα που αποστέλλονται από τηλέφωνα σε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσανατολίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει πρότασης από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών (IMCO).



Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ιστοσελίδα Euractiv και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι η μείωση στις χρεώσεις των διεθνών κλήσεων εντός της Ε.Ε. θα αποτελέσει το επόμενο βήμα για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Υπενθυμίζεται ότι τον πρόσφατο Ιούνιο τέθηκε σε ισχύ νόμιμη απαγόρευση, που αφορούσε στα τέλη περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας, τα οποία πλήρωναν οι καταναλωτές όταν χρησιμοποιούσαν τα τηλέφωνά τους καθώς ταξίδευαν σε χώρες της Ένωσης.



Η πρόταση για τη μείωση των χρεώσεων της IMCO εκτιμάται ότι θα ασκήσει πιέσεις στους ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα πρέπει να καταλήξουν για τα ανώτατα όρια τιμών στις διεθνείς κλήσεις. Οι ευρωβουλευτές μίας διαφορετικής επιτροπής του Κοινοβουλίου, η οποία έχει αναλάβει τον φάκελο των τηλεπικοινωνιών, πρόκειται να ψηφίσει εντός των προσεχών εβδομάδων ένα πλήρως δεσμευτικό νομοσχέδιο, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η πρόταση για τη μείωση των χρεώσεων των διεθνών κλήσεων εντός της Ε.Ε. Σύμφωνα με όσα σημειώνει στο δημοσίευμά του το Euractiv, oι βουλευτές της Επιτροπής Βιομηχανίας (ITRE) δεν έχουν καταλήξει ακόμα εάν το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα (11 Σεπτεμβρίου) ή τον ερχόμενο μήνα.

