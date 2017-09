Σεπτέμβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017, παραμονή της εορτής της Αναμνήσεως του εν Χωναίς θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, χοροστάτησε στους Πανηγυρικούς Αρχιερατικούς Εσπερινούς των χωριών Πόρου και Ελευθέρου Β’, κατά τη διάρκεια των οποίων τελέσθηκε Αρτοκλασία και έγινε και Λιτάνευση της εικόνας του Αρχαγγέλου.

Κατά την ημέρα της εορτής, ο Σεβασμιώτατος ιερούργησε στην Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία λειτουργία στην εορτάζουσα Ιερά Μονή των Ταξιαρχών, στο χωριό Ταξιάρχης Γρεβενών.







































