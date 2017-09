Σεπτέμβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Ένα νέο εικονικό πληκτρολόγιο για συσκευές Android μετατρέπει αυτόματα τα greeklish σε ελληνικά. Ο λόγος για το Gboard της Google, που επιτρέπει στους χρήστες να πληκτρολογούν λέξεις χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες (a-b-c-…) οι οποίοι στη συνέχεια σχηματίζονται αυτόματα σε ελληνικούς χαρακτήρες.



Το πληκτρολόγιο απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες χρήστες και τους λάτρεις της ελληνικής γλώσσας, ενώ παρέχει λειτουργίες όπως GIFs, emojis και Glide Typing (σχεδίαση της λέξης χωρίς να σηκώσει ο χρήστης το δάχτυλό του), ενώ ενσωματωμένο είναι και το Google Search. Τα τελευταία χρόνια τα greeklish, δηλαδή η γραφή ελληνικών λέξεων με λατινικούς χαρακτήρες, χρησιμοποιείται ευρέως από μεγάλο αριθμό χρηστών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Google, το νέο αυτό πληκτρολόγιο θα βοηθήσει τους χρήστες να συνεχίσουν να γράφουν στην ελληνική γλώσσα, διατηρώντας τον πολιτισμό και τη γλώσσα της χώρας μας στον ψηφιακό κόσμο.



Η Google ανανεώνει ανά τακτά διαστήματα το Gboard για Android, με την υποστήριξη νέων γλωσσών και εργαλείων, στην προσπάθειά της για δημιουργία νέων έξυπνων μηχανισμών για εισαγωγή κειμένου, αυτόματη συμπλήρωση και πρόβλεψη λέξεων σε συσκευές κινητών τηλεφώνων. Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν το Gboard στις Android συσκευές τους δωρεάν από το Google Play. iefimerida loading…

