Σεπτέμβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τα μεγαλύτερα ονόματα της γαλλικής και της ελληνικής οικονομίας θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι κατά τη διήμερη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα από σήμερα, Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου. Ως γνωστόν, ο Γάλλος πρόεδρος θα συνοδεύεται από περίπου 40 επιχειρηματίες, εκ των οποίων οι 10 είναι επικεφαλής επιχειρήσεων-κολοσσών όπως Total, Suez, EDF, Sanofi, Orpea, Bpifrance και Engie. Από την πλευρά της Ελλάδας θα βρίσκονται κορυφαίοι εκπρόσωποι εγχώριων εταιρικών κολοσσών, όπως Motor Oil, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, Ομιλος Κοπελούζου, Creta Farm, Apivita, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ κ.λπ. Η προετοιμασία έγινε από τα διπλωματικά γραφεία του Αλέξη Τσίπρα και του Εμ. Μακρόν, σε συνεργασία με τις δύο πρεσβείες. Επίσημα δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση για τη σύνθεση της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής. Ωστόσο, κατά πληροφορίες, μεταξύ άλλων έχουν προσκληθεί για το ελληνο-γαλλικό φόρουμ, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Ιδρυμα «Νιάρχος», οι εξής: Δημήτρης Παναγιωτάκης (ΔΕΗ) Βαρδής Βαρδινογιάννης (Motor Oil) Στάθης Τσοτσορός (ΕΛΠΕ) Μαθιός Ρήγας (Energean Oil & Gas) Δημήτρης Κοπελούζος (όμιλος Κοπελούζου) Γιώργος Περιστέρης (ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ) Δημήτρης Κούτρας (ΑΚΤΩΡ) Απόστολος Αλεξόπουλος (Δομοτεχνική) Νικόλας Θεοδωρίδης (Αρχιρόδον) Σωκράτης Λαζαρίδης (Χρηματιστήριο Αθηνών) Γιώργος Χατζηνικολάου (Τράπεζα Πειραιώς) Βασίλης Ράπανος (Alpha Bank ΑΛΦΑ) Παναγιώτης Θωμόπουλος (Εθνική Τράπεζα) Νίκος Καραμούζης (Eurobank) Παναγιώτης Ρουμελιώτης (Τράπεζα Αττικής) Νίκος Στασινόπουλος (ΒΙΟΧΑΛΚΟ) Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος (ΕΥΔΑΠ) Κωνσταντίνος Μέλιος (ΟΛΘ) Γιώργος Κορρές (Κορρές) Νίκος Κουτσιανάς (Apivita) Γιάννης Μανταλάς (Mediterra) Νίκος Ευθυμιάδης (Ομιλος Αγροτεχνολογίας Ρεδεστός) Σπύρος Θεοδωρόπουλος (Chipita) Εμμανουήλ Δομαζάκης (Creta Farm) Ιωάννα Παπαδοπούλου (Παπαδοπούλου) Βασίλης Ζαφειρόπουλος (Dogma Gourmet) Μαρία Σκλαβενίτη (Σκλαβενίτης) Βασίλης Μάκιος (Corallia) Xάρης Μπρουμίδης (Vodafone) Πάνος Παπαδόπουλος (Forthnet) Γιώργος Γιορδαμλής (Prisma Electronics) Χριστιανός Χατζημηνάς (Theon Sensors) Κωνσταντίνος Αποστολίδης (Raycap) Νίκος Κοντός (Raymetrics) Γιάννης Δοξαράς (Warply) Πολυχρόνης Συγγελίδης (Viamar) Θεόδωρος Βασιλάκης (Aegean Airlines) Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος (Costa Navarino) Θεόδωρος Βενιάμης (Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών) Θεόδωρος Φέσσας (ΣΕΒ) Θανάσης Σαββάκης (ΣΕΒ Βορείου Ελλάδας) Γιάννης Ρέτσος (Ξενοδοχεία Ηλέκτρα – ΣΕΤΕ) Θεόδωρος Τρύφων (Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχάνων) iefimerida

