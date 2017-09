Σεπτέμβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την πίστη του στις δυνατότητες της νέας γενιάς να προοδεύσει και να διαμορφώσει μια καλύτερη ελληνική κοινωνία, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση που είχε με πρωτοετείς φοιτητές. «Συμβιβαζόμαστε, αργά αλλά σταθερά, με ένα συνολικό επίπεδο ζωής και εκπαίδευσης που δεν μας ταιριάζει και δεν μας αξίζει. Δεν σας αξίζει», σημείωσε ο πρόεδρος της ΝΔ.

Σχετικά με το δημόσιο Πανεπιστήμιο, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την κατεύθυνση στην οποία βαδίζει, σημειώνοντας πως: «Το Πανεπιστήμιο χάνει – μετά και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις – αρκετούς βαθμούς αυτονομίας. Δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτά που θέλει. Ελέγχεται πολύ αυστηρά από το Υπουργείο Παιδείας. Και δεν έχει την διασύδενση με την πραγματική οικονομία, με την αγορά. Πρέπει να συνδέσουμε την αγορά με τα πανεπιστήμια. Να ανοίξουμε τα ιδρύματα. Ώστε να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση των προγραμμάτων τους. Και να σας δώσουμε τη δυνατότητα να κάνετε πρακτική ενώ μέσα από την έρευνα, στόχος είναι να δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία start ups», σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παράλληλα, χαρακτήρισε πρώτη προτεραιότητα την αναβάθμιση του πανεπιστημίου, ενώ ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιτρέψει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, πάντοτε με αυστηρά κριτήρια αδειοδότησης και έλεγχο. Άσκησε έντονη κριτική στην Κυβέρνηση, η οποία με τα «ράβε-ξήλωνε» και τα «μπρος-πίσω» στην Παιδεία «παίζει με την αγωνία των παιδιών και των γονέων» ενώ συμπλήρωσε: «Δεν βλέπω κανένα λόγο να έχουμε διπλές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα μπορεί «να γίνει περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης» και συνέχισε: «Όχι μόνο δεν θα εξάγουμε φοιτητές, αλλά θα εισάγουμε. Θα αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Δεν βλέπω το λόγο γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει την καλύτερη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων στον κόσμο». Αναφερόμενος στο άσυλο, υπογράμμισε ότι «δεν αποτελεί ασυλία η προστασία παράνομης δραστηριότητας», ενώ δεσμεύτηκε ότι θα υπάρχει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για το συγκεκριμένο ζήτημα. «Δεν νοείται», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «να υπάρχει βία στα Πανεπιστήμια. Εάν το ανεχόμαστε έχουμε συμβιβαστεί με κάτι που δεν είναι κανονικό. Δεν νοείται να υπάρχουν προπηλακισμοί, μολότοφ και ναρκωτικά. Ο νόμος και η τάξη θα επιβληθούν εντός του πανεπιστημίου. Είναι και αυτό δημόσιος χώρος».

iefimerida

