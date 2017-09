Σεπτέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Τα σφοδρά πυρά της Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) συγκέντρωσε ο επίτροπος Οικονομίας της Ε.Ε. Πιέρ Μοσκοβισί ο οποίος μίλησε χθες για «σκανδαλώδη τρόπο λήψης αποφάσεων επί του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής».



Η FAZ φιλοξενεί άρθρο υπό τον εύγλωττο τίτλο «το σκάνδαλο του Μοσκοβισί» και αντεπιτίθεται στους ισχυρισμούς του γάλλου Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε. «Σύμφωνα με τον Πιέρ Μοσκοβισί, ο ίδιος ήταν επί χρόνια παρών σε ένα σκάνδαλο και εν μέρει φέρει ακόμα ευθύνη για αυτό. Μόνο έτσι εξηγούνται όλα αυτά που δηλώνει τώρα για τον τρόπο δανειοδότησης της Ελλάδας στο Eurogroup. Από το 2012 μέχρι το 2014 συμμετείχε στο συμβούλιο των υπουργών της Ευρωζώνης ως υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ενώ έκτοτε τότε λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις ως Ευρωπαίος Επίτροπος» αναφέρει η FAZ και συνεχίζει:



«Οι δηλώσεις του προκαλούν έκπληξη, διότι ο Γάλλος πολιτικός κάνει σαν μην συμμετείχε σε όσα χαρακτηρίζει σήμερα σκάνδαλο. Στη πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο» σημειώνει η εφημερίδα της Φρανκφούρτης. Η χορήγηση δανείων γίνεται από εκπροσώπους κυβερνήσεων, οι οποίοι λογοδοτούν στα κοινοβούλια. Ακόμα και το αίτημα Μοσκοβισί για περισσότερη διαφάνεια είναι υποκριτική. Ναι, είναι αλήθεια ότι το Eurogroup συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. Το ίδιο ισχύει όμως και για την Κομισιόν ή το γερμανικό υπουργικό συμβούλιο». Σύμφωνα με την FAZ «ο λόγος για τις δηλώσεις Μοσκοβισί είναι προφανής: Θέλει να συγκεντρώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν τα οικονομικά και δημοσιονομικά της Ευρωζώνης, κυρίως όταν πρόκειται να μοιραστούν χρήματα των χωρών της Ευρωζώνης. Ο ίδιος θεωρεί, ούτως ή άλλως, τον εαυτό του ως τον καλύτερο πρόεδρο του Eurogroup. Και δεν φαίνεται να τον ενοχλεί καθόλου ότι προκαλεί τη δυσθυμία των υπουργών Οικονομικών της ευρωομάδας. Σ’ αυτή τη βάση δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος για το μέλλον της νομισματικής ένωσης, καταλήγει η γερμανική εφημερίδα. iefimerida loading…

