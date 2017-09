Σεπτέμβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Σοκ προκαλούν τα όσα αποκαλύφθηκαν χθες σε σχέση με τον 60χρονο, γνωστό καθηγητή, μουσικό με φήμη, για τα όσα αδιανόητα έπραττε σε βάρος μικρών κοριτσιών. Ο «βιρτουόζος» της φρίκης δεν δίσταζε να ασελγεί μέσα στο ωδείο σε βάρος των μαθητριών του, καταγράφοντας παράλληλα τις αηδιαστικές πράξεις του. Ο Παναγιώτης Δράκος ο οποίος συνελήφθη στις 31 Αυγούστου μετά την καταγγελία μαθήτριάς του, παραδέχθηκε ενώπιον των αστυνομικών ότι ασέλγησε σε βάρος τριών ανήλικων κοριτσιών, δύο 9χρονων και μιας 10χρονης και στη συνέχεια τα φωτογράφισε. «Ναι, αυτά που μου περιγράφετε τα έχω κάνει. Όμως δεν έχω πειράξει άλλα παιδιά» φέρεται να είπε προσθέτοντας ότι από κάποιο σημείο και μετά κύλησε και δεν μπορούσε να το ελέγξει. Ωστόσο, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ψάχνουν τους σκληρούς δίσκους του 60χρονου καθηγητή μουσικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν τα θύματά του είναι μόνο αυτά τα τρία κοριτσάκια ή υπάρχουν και άλλα παιδιά που βίωσαν τον εφιάλτη στα χέρια του αδίστακτου παιδόφιλου. Ακόμη ερευνούν προσεκτικά το παρελθόν του και τους εργασιακούς του χώρους προκειμένου να εντοπίσουν, ενδεχομένως και άλλα περιστατικά ασέλγειας σε βάρος μαθητριών του. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, δόθηκαν χθες και στη δημοσιότητα, με εισαγγελική εντολή, φωτογραφίες και τα στοιχεία ταυτότητας του 60χρονου, προκειμένου αν κάποιος γνωρίζει κάτι να καταθέσει σχετικά. Εντωμεταξύ, φίλοι και συγγενείς είναι σοκαρισμένοι από τις αποκαλύψεις και τη διπλή προσωπικότητα που όπως αποδεικνύεται είχε ο 60χρονος. Ενας άνθρωπος που έμοιαζε χαμηλών τόνων, ιδιαίτερα καλλιεργημένος και ταλαντούχος που δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα, πατέρας μάλιστα και ο ίδιος δυο παιδιών, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ένας αδίστακτος παιδόφιλος. Σημειώνεται ότι ο 60χρονος μουσικός, διέπρεπε στο φλάουτο και είχε εμφανιστεί τόσο με την Εθνική Λυρική Σκηνή όσο και με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ενώ είχε παίξει σε πολλές ευρωπαϊκές ορχήστρες ως «πρώτο φλάουτο». Εξαιτίας του ταλέντου του, άλλωστε, πολλοί γονείς τον επέλεγαν για δάσκαλο των παιδιών τους. Ο Παναγιώτης Δράκος μετά από πολύωρη απολογία, ομόφωνα προφυλακίστηκε και οδηγήθηκε στις φυλακές της Τρίπολης. Πώς έπεσε ο παιδόφιλος στα χέρια της αστυνομίας Τον 60χρονο κατήγγειλε στην αστυνομία οικογένεια 9χρονης η οποία δεν άντεξε και μαρτύρησε στους γονείς της όλα όσα περνούσε στα χέρια του. Ολα ξεκίνησαν όταν το καλοκαίρι το παιδί δήλωνε ότι δεν θέλει να ξαναπάει στο ωδείο χωρίς, όμως, να λέει το γιατί. Τελικά, μετά από πιέσεις των γονιών της, τους είπε ότι ο 60χρονος ασελγούσε σε βάρος της δίνοντάς τους και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Οι γονείς έτρεξαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν τον 60χρονο ο οποίος και συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκαν φωτογραφίες με τα ανήλικα θύματά του την ώρα που ικανοποιούσε τις αρρωστημένες ορέξεις του. Από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που βρέθηκαν στην κατοχή του προέκυψε η ασέλγεια σε βάρος ενός ακόμη 9χρονου κοριτσιού του ωδείου, και ενός τρίτου, 11 χρόνων, το οποίο όμως ακόμη δεν έχει καταθέσει καθώς απουσιάζει μαζί με τους γονείς του από την Αθήνα. iefimerida

This entry was posted on Τετάρτη, Σεπτέμβριος 6th, 2017 at 09:04 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.