Σεπτέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Το πλύσιμο πιάτων είναι μία διαδικασία που μπορεί να μην είναι για πολλούς αγαπημένη αλλά είναι απαραίτητη. Αν δεν έχετε πλυντήριο πιάτων, μπορείτε με μερικές συμβουλές να ξοδεύετε λιγότερο χρόνο στο να πλένετε και επιπλέον να είναι περισσότερο αποδοτικό αυτό που κάνετε.



Δείτε παρακάτω τρία tips… Μη βάζετε τα βρώμικα πιάτα το ένα πάνω στο άλλο Είναι δύσκολο, ειδικά μετά από ένα δείπνο με φίλους ή ένα οικογενειακό τραπέζι, να αντισταθείτε να στοιβάξετε τα πιάτα το ένα πάνω στο άλλο… Παρόλα αυτά, η τακτική αυτή θα βοηθήσει ιδιαιτέρως στο καθάρισμα. Προτιμήστε να ρίξετε νερό στα πιάτα για να φύγουν τα υπολείμματα και στη συνέχεια τοποθετήστε τα στον νεροχύτη. Μουλιάστε τα πιάτα Αφού αφαιρέσετε τα υπολείμματα τροφών, τοποθετήστε τα στο νεροχύτη. Όσο πιο άμεσα τα πλύνετε, τόσο το καλύτερο. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ζεστό νερό και σαπούνι. Το μούλιασμα είναι σαν να τα βάζετε στο πλυντήριο.



Κρύο νερό και… σόδα! Το ζεστό νερό που προαναφέραμε δεν είναι κατάλληλο για κάθε περίπτωση. Χρησιμοποίησε κρύο νερό για να αφαιρέσετε τα γαλακτοκομικά ή το βούτυρο! Αν τώρα, θέλετε μία μικρή βοήθεια με τα λίπη, η μαγειρική σόδα θα σας «λύσει» τα χέρια. Βάλτε μία στρώση και λίγο νερό στο σκεύος που θέλετε να πλύνετε και τοποθετήστε το λίγο στο μάτι για να ζεσταθεί. Θα καθαρίσει σε δευτερόλεπτα! baby loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Σεπτέμβριος 6th, 2017 at 17:08 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.