Σεπτέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Η Seat θα παρουσιάσει στη Φρανκφούρτη και την έκθεσή της το κορυφαίο Leon Cupra, που θα ονομάζεται Cupra R, θα κινείται από τον 2.0 TSI που θα αποδίδει 310 ίππους όταν συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο και 300 με αυτόματο και θα κατασκευαστεί σε μόλις 799 μονάδες.



Αισθητικά έχει γίνει μια αξιοσημείωτη προσπάθεια ώστε να διαφοροποιηθεί από την υπόλοιπη γκάμα, με προσθήκες carbon στα αεροδυναμικά βοηθήματα εμπρός και πίσω, μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα και καπάκια στους καθρέπτες με τα σήματα Cupra. Yπάρχουν επίσης πλευρικά skirts, νέοι τροχοί και ένα σπόιλερ ενσωματωμένο στην οροφή.



Η συγκεκριμένη έκδοση θα περιλαμβάνει επίσης νέα εξάτμιση, αναβαθμισμένα φρένα της Brembo και το γνωστό Dynamic Chassis Control με νέο πιο σπορτίφ λογισμικό. Μία ακόμα ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι οι μηχανικοί της Seat έχουν αλλάξει και την γωνία κάμπερ των εμπρός τροχών. iefimerida loading…

