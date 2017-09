Σεπτέμβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Γρεβενιώτης Αντώνης Δασκαλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού



Τους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες ανακοίνωσε την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης. Συγκεκριμένα ορίζονται: Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας – Περιβάλλοντος και Μεταφορών ο κ. Κώστας Γέρου:

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Δημήτρης Καρακασίδης: Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας – Εμπορίου και Τουρισμού ο κ. Παναγιώτης Κώττας: Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού ο κ. Αντώνης Δασκαλόπουλος: Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής ο κ. Ρούσης Αλεξανδρής:

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ο κ. Ηλίας Κάτανας:

