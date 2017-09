Σεπτέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Την πεποίθηση ότι οι χώρες της Ευρωζώνης πάσχουν από έλλειψη αλληλεγγύης επεσήμανε ο Επίτροπος Οικονομικών, Πιερ Μοσκοβισί σε συνέντευξή του στην Wall Street Journal. «Πάσχουμε από μία έλλειψη αλληλεγγύης. Δεν είναι δυνατό να έχουμε μία Ευρωζώνη, στην οποία ορισμένες χώρες επωφελούνται από τους κανόνες, ενώ άλλες αισθάνονται ότι ζουν στη λιτότητα», ανέφερε ο Μοσκοβισί επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη της ΕΕ θα ξεπεράσει τις προσδοκίες φέτος, αφήνοντας πίσω μία δεκαετία οικονομικών κρίσεων και θέτοντας πλέον την πρόκληση της προώθησης μεταρρυθμίσεων που έπρεπε να έχουν γίνει από καιρό. To ΑΕΠ στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αναμένεται να αυξηθεί φέτος με ρυθμό περίπου 2% έναντι 1,7% που ήταν η πρόβλεψη το Μαΐου, σημείωσε ο Επίτροπος σε συνέντευξή του στην Wall Street Journal. «Είμαι αρκετά βέβαιος για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης», πρόσθεσε, καθώς οι οικονομικές απειλές λόγω του Brexit και των αντιευρωπαϊστών στη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία έχουν υποχωρήσει.



Η βελτίωση της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης σημαίνει ότι οι πολιτικοί πρέπει να κινηθούν γρήγορα για να διορθώσουν τον τρόπο διαχείρισης της οικονομίας της Ευρωζώνης, ανέφερε ο Μοσκοβισί. «Ο κίνδυνος που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε είναι η έλλειψη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Δεν πρέπει να σταματάμε τις μεταρρυθμίσεις όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα – αντίθετα, τότε είναι η στιγμή να κάνουμε ότι είναι αναγκαίο», πρόσθεσε. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις – από την καθιέρωση θέσης υπουργού Οικονομικών της Ευρωζώνης έως τη δημιουργία ενός προϋπολογισμού της Ευρωζώνης και ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου – αποδεικνύονται δύσκολες, επειδή οι κυβερνήσεις της ΕΕ θέλουν να διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Βρυξέλλες καταρτίζουν μαύρη λίστα με φορολογικούς παραδείσους, για να αντιμετωπίσουν τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, προωθώντας παράλληλα μία δίκαιη φορολογία. Η ΕΕ εκτιμά ότι τα κράτη-μέλη της έχουν απώλειες φορολογικών εσόδων ύψους 1 τρισ. ευρώ ετησίως ή περίπου 2.000 ευρώ ανά κάτοικο, λόγω της φοροδιαφυγής. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, είναι απέναντι στον Μοσκοβισί όσον αφορά στον ρόλο που θα έχει το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Το Βερολίνο ευνοεί έναν Οργανισμό που θα επιβάλλει τους κανόνες, με περιορισμένες εξουσίες, ενώ οι Βρυξέλλες θέλουν έναν Οργανισμό που θα βοηθούσε πιο ενεργά στη σταθεροποίηση και στήριξη των οικονομιών της Ευρωζώνης.



Παρά ταύτα, ο Επίτροπος βλέπει ότι η συγκυρία είναι θετική για μία αλλαγή. Η πίεση του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, να ευθυγραμμίσει τη Γαλλία με τους οικονομικούς κανόνες της Ευρωζώνης αποτελεί ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Το Παρίσι ενισχύει την αξιοπιστία του, δείχνοντας ότι είναι «σοβαρό αναφορικά με τα δημόσια οικονομικά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Γαλλία είναι σε τροχιά να μειώσει το επόμενο έτος το έλλειμμά της, που σήμερα υπερβαίνει τα όρια που τίθενται από τους κανόνες της ΕΕ. Ο Μοσκοβισί επικρότησε ως ενθαρρυντική τη στήριξη της Γερμανίδας καγκελαρίου, ‘Αγκελα Μέρκελ – που πριν θεωρείτο αδιανόητη – για έναν υπουργό Οικονομικών και έναν προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. «Η ενίσχυση της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης αποτελεί προτεραιότητα για μένα. Η συζήτηση ξεκίνησε τώρα, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας», τόνισε. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

