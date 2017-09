Σεπτέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Η δημοφιλής ιστοσελίδα YouTube-MP3, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέπουν τα μουσικά βίντεο του YouTube σε μουσικά κομμάτια, πρόκειται να τεθεί εκτός λειτουργίας εξαιτίας κατηγοριών για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Στην ουσία αυτό που κάνει η υπηρεσία είναι να απομονώνει τον ήχο από ένα μουσικό βίντεο που έχει αναρτηθεί στο YouTube, ώστε ο χρήστης να μπορεί να ακούσει το κομμάτι χωρίς να αναγκάζεται να το αγοράσει.



Ακριβώς για αυτό τον λόγο η Ένωση Μουσικής Βιομηχανίας των ΗΠΑ (RIAA) κατηγορεί την ιστοσελίδα ότι αποτελεί την πιο κοινή μορφή πειρατείας και υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να κλείσει, αφού με αυτόν τον τρόπο χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ετησίως. «Το YouTube-mp3.org είναι η πιο εύχρηστη διαδικτυακή υπηρεσία μετατροπής βίντεο σε .mp3. Δεν χρειάζεται να ανοίξετε λογαριασμό, αφού το μόνο που χρειάζεστε είναι το YouTube URL. Η μετατροπή ξεκινά μόλις εισαγάγετε τη διεύθυνση και στη συνέχεια είστε σε θέση να κατεβάσετε το αρχείο», αναφέρεται στην ιστοσελίδα. Σε αντίθεση με άλλες υπηρεσίες, η διαδικασία μετατροπής πραγματοποιείται από τις υποδομές μας και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κατεβάσετε το ηχητικό αρχείο από τους διακομιστές μας.



Σύμφωνα με αναφορές της ιστοσελίδας TorrentFreak, οι διαχειριστές του YouTube-MP3 πιθανόν έχουν καταλήξει σε κάποιον συμβιβασμό με τη RIAA, αφού συμφώνησαν να πληρώσουν ένα ποσό -το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί- ώστε να συνεχίσει η λειτουργία της ιστοσελίδας και να αποφευχθούν τέτοιου είδους θέματα στο μέλλον. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

