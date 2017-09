Σεπτέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά για 6 άτομα 8 μελιτζάνες χωρίς σπόρους, ξεφλουδισμένες και κομμένες σε κυβάκια

1κ.σ. αλάτι χοντρό

200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

400 ml μπύρα

1 κ.σ. πάπρικα καυτερή

2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες

½ ποτήρι ελαιόλαδο

Λίγο αλάτι Εκτέλεση Σε μία λεκάνη ανακατεύουμε τα κυβάκια μελιτζάνας με το χοντρό αλάτι και τα αφήνουμε σε ένα σουρωτήρι να στραγγίξουν καλά πιέζοντάς τα με τα χέρια μας. Σε ένα βαθύ μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι κοσκινισμένο μαζί με το σκόρδο, το ελαιόλαδο, τη μπύρα, την πάπρικα και λίγο αλάτι. Ρίχνουμε μέσα τις μελιτζάνες αφού τις έχουμε ξεπλύνει καλά από το αλάτι και τις έχουμε σουρώσει. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Σε ένα βαθύ τηγάνι με μπόλικο καυτό ελαιόλαδο ρίχνουμε με ένα κουτάλι μπάλες από το μείγμα και τηγανίζουμε τους λουκουμάδες ώστε να ροδίσουν καλά γυρίζοντας και από τις δύο πλευρές. Αφήνουμε να στραγγίξουν από το λάδι σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

