Σεπτέμβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα ελληνικά νοικοκυριά καταδεικνύει έρευνα της Nielsen, σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται κάμψη της κατανάλωσης σε βασικά αγαθά. Ψωμί, γάλα, προϊόντα οικιακής χρήσης, αλλά και ουίσκι «κόβονται» από τους καταναλωτές προκειμένου να τα βγάλουν πέρα. Η πτώση στην κατηγορία του γάλακτος στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου έφτασε το πρώτο εξάμηνο του 2017 στο 8,6%. Μικρότερη μείωση είχει η αγορά του συσκευασμένου ψωμιού, όπου οι πωλήσεις συρρικνώθηκαν κατά 5,3%. Στον κλάδο των τροφίμων & ποτών, σημαντικές απώλειες καταγράφουν και οι πωλήσεις οικοπνευματωδών ποτών, καθώς το ουίσκι για το ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκε κατά 6,8%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen για την αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου (αφορά καταστήματα άνω των 100 τ.μ. σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη), παρουσίασε απώλειες 1,1% σε αξία κατά πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ταχυκινούμενα καταναλωτικά αγαθά (FMCGs) στο σύνολό τους υποχώρησαν κατά 2,2% το πρώτο εξάμηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen. Εντονότερες πτωτικές τάσεις εμφανίζουν τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης, στο -4,4%, καθώς και τα προϊόντα οικιακής χρήσης, στο -3,5%. Τη μοναδική θετική τάση από όλους τους επιμέρους κλάδους εμφάνισαν τα φρέσκα/χύμα προϊόντα, στο +2,0%. Σύμφωνα με τη Nielsen, για το σύνολο των FMCGs η προαναφερθείσα πτώση στις αξίες (-2,2%) οδηγείται κυρίως από τη συρρίκνωση των όγκων και της κατανάλωσης, ενώ την ίδια στιγμή η μέση τιμή ανά τεμάχιο παρουσιάζει αποπληθωριστικές τάσεις της τάξεως του -0,5%. Όσον αφορά στις διαφορετικές τυπολογίες καταστημάτων, οι περισσότερες παρουσιάζουν απώλειες, με τις μεγαλύτερες να εντοπίζονται στις Superettes (καταστήματα μεταξύ 100-399 τ.μ.). Εξαίρεση αποτελούν τα καταστήματα άνω των 2.500 τ.μ. (Hypermarkets), τα οποία εμφανίζουν θετική τάση σε σχέση με πέρυσι, στο +1,8%, κυρίως λόγω της δυναμικής επαναλειτουργίας των πρώην καταστημάτων του Μαρινόπουλου από την ΕΥΣ. Στον κλάδο των τροφίμων & ποτών, σημαντικές απώλειες σε αξία συνεχίζουν να παρουσιάζουν οι κατηγορίες του γάλακτος (-8,6%), το συσκευασμένο ψωμί (-5,3%), καθώς και το ουίσκι (-6,8%). Από τις κατηγορίες του κλάδου των προϊόντων προσωπικής περιποίησης, τα αποσμητικά και οι πάνες είναι, μεταξύ άλλων, δύο κατηγορίες με σημαντικές απώλειες, στο -7,3% και -7,2% αντίστοιχα, ενώ από τις κατηγορίες οικιακής χρήσης, υποχωρούν κατά -8,9% οι χλωρίνες και κατά -7,7% το χαρτί κουζίνας. Σημειώνεται ότι με βάση τα ακόμη πιο πρόσφατα στοιχεία της Nielsen (στοιχεία YTD έως 19 Αυγούστου 2017), η αγορά παρουσιάζει συγκριτικά λιγότερο αρνητική τάση, στο -0,4%, όπως επίσης και τα FMCGs στο -1,3%. iefimerida

