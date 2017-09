Σεπτέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Από την ημέρα που χρειάστηκε να παραδεχτεί την ήττα της από τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, η Χίλαρι Κλίντον έχει κάνει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις και έχει προχωρήσει σε ακόμη λιγότερες δηλώσεις. Με το νέο της βιβλίο, κομμάτια του οποίου δημοσιοποιεί σήμερα το CNN, «σπάει» τη σιωπή της και μιλάει για όλα όσα βίωσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας αλλά και τα συναισθήματα που την διαπέρασαν όταν χρειάστηκε να επικοινωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ και να τον συγχαρεί για την εκλογική νίκη του.



«Είπα συγχαρητήρια στον Τραμπ και προσφέρθηκα να κάνω ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να διασφαλίσω ότι η μετάβασή του στην εξουσία θα ήταν ομαλή» έγραψε η ίδια, και συμπλήρωσε: «Ηταν όλα πολύ ευγενικά και φυσιολογικά με έναν περίεργο τρόπο, λες και έπαιρνα τηλέφωνο ένα γείτονά μου για να του πω ότι δεν θα καταφέρω να πάω στο μπάρμπεκιου που οργανώνει. Ηταν σύντομο. Ημουν μουσιασμένη. Ηταν όλα τόσο σοκαριστικά». Η πρώην Πρώτη Κυρία και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι αποφάσισε να ρίξει έναν υπνάκο ενώσω γινόταν η καταμέτρηση αλλά όταν ξύπνησε η διάθεση στο ξενοδοχείο όπου βρισκόταν είχε γίνει πιο μουντή. Εκείνες τις γεμάτες ένταση ώρες, ο σύζυγός της Μπιλ Κλίντον δάγκωνε με μανία ένα πούρο που δεν ήταν αναμμένο και όταν πλέον ήταν εμφανές ότι ο Τραμπ θα νικήσει, ο τέως πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα την προέτρεψε να παραδεχτεί την ήττα της. To βιβλίο, που τιτλοφορείται «What Happened» ή ελληνιστί «Τι συνέβη», αναμένεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων την επόμενη εβδομάδα. Μέσα από τις σελίδες του, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, φαίνεται ότι η Χίλαρι Κλίντον δεν έχει ακόμη ξεπεράσει την έκπληξη αλλά και το σοκ της εκλογικής ήττας.



Μάλιστα, φαίνεται ότι συνεχίζει να χρεώνει την ήττα της στον τέως διευθυντή του FBI Tζέιμς Κόμεϊ, τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον αντίπαλό της για το χρίσμα των δημοκρατικών γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς. Η κ. Κλίντον εξαπολύει, επίσης, σφοδρή επίθεση εναντίον του τέως αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν, ισχυριζόμενη ότι δέχτηκε άδικη κριτική από αυτόν. iefimerida loading…

