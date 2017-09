Σεπτέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Όσο ψηλότερος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιθανότερο είναι ότι μπορεί να αναπτύξει θρόμβους στις φλέβες του, αυξάνοντας έτσι τον καρδιαγγειακό κίνδυνο που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με μια νέα σουηδική επιστημονική έρευνα.



Ο κίνδυνος φλεβικής θρομβοεμβολής είναι σημαντικά μικρότερος στους κοντούς. Για άνδρες με ύψος κάτω του 1,60 μέτρου, ο κίνδυνος φλεβικής θρομβοεμβολής είναι κατά μέσο όρο 65% μικρότερος σε σχέση με τους άνδρες άνω του 1,88. Για τις γυναίκες κάτω του 1,55 μέτρου οι κίνδυνος είναι κατά 69% μικρότερος σε σχέση με όσες έχουν ύψος άνω του 1,83. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Μπενγκτ Τσόλερ του Πανεπιστημίου του Λουντ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό καρδιολογικό περιοδικό «Circulation: Cardiovascular Genetics», ανέλυσαν στοιχεία για πάνω από δύο εκατομμύρια αδέλφια.



Η φλεβική θρομβοεμβολή αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες για έμφραγμα και εγκεφαλικό. Συνήθως προκαλείται μετά από χειρουργική επέμβαση, καρκίνο ή ακινησία λόγω παραμονής στο νοσοκομείο. Στις γυναίκες ο κίνδυνος αυξάνει επίσης κατά την εγκυμοσύνη και μετά τη χρήση ορμονών μέσω αντισυλληπτικών ή λόγω ορμονικής θεραπείας για την εμμηνόπαυση. Καθώς διαχρονικά αυξάνει το μέσο ύψος στο γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυξάνει και ο κίνδυνος θρόμβωσης που ξεκινά σε κάποια φλέβα. Ο αυξημένος κίνδυνος στους ψηλούς πιθανώς οφείλεται στο ότι λόγω του ύψους τους ασκείται μεγαλύτερη βαρυτική πίεση στις φλέβες των ποδιών τους, με συνέπεια να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να επιβραδυνθεί ή να σταματήσει παροδικά η κυκλοφορία του αίματος. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

