Σεπτέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Δύο γεωτρήσεις στο τεμάχιο «10» της Κυπριακής ΑΟΖ θα πραγματοποιήσει η αμερικάνικη εταιρεία Exxonmobil, το δεύτερο εξάμηνο του 2018.



Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η εταιρεία ExxonMobil, γνωστοποίησε ότι η τελική επεξεργασία των γεωφυσικών δεδομένων που συνέλεξε βρίσκονται σε εξέλιξη, μετά την απόκτηση τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων, ενώ ήδη έχει γίνει η προκαταρκτική «ταχεία επεξεργασία» τους. Αυτή την περίοδο, η κοινοπραξία βρίσκεται στη διαδικασία των συμβάσεων για τις εξέδρες γεώτρησης και για τον σχεδιασμό των φρεατίων.



Οι ανακοινώσεις της εταιρείας έγιναν παρουσία των υπουργών Μεταφορών και Ενέργειας της Κύπρου, αλλά και πρεσβευτών αρκετών χωρών. Οπως μεταδίδει το sigma live, η κοινοπραξία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την κυπριακή κυβέρνηση για την ανάπτυξη τοπικών δεξιοτήτων με βάση την κατάρτιση και τη μαθητεία, ενώ ανακοίνωσε ότι πρόκειται να δοθούν υποτροφίες για στήριξη και αγορά εξοπλισμού. iefimerida loading…

