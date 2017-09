Σεπτέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Ακόμη και οι μικροσκοπικοί όγκοι στον μαστό μπορεί να είναι στην πραγματικότητα επιθετικοί, σύμφωνα με μια νέα έρευνα με επικεφαλής έναν έλληνα ερευνητή. Οι επιστήμονες βρήκαν ότι σχεδόν ένας στους τέσσερις μικρούς όγκους είναι επιθετικός και οι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν από την έγκαιρη χημειοθεραπεία.

Οι επιθετικοί όγκοι μπορούν να ανιχνευθούν από την «υπογραφή» 70 γονιδίων.



«Τα ευρήματά μας αμφισβητούν την υπόθεση ότι όλοι οι μικροί όγκοι είναι λιγότερο σοβαροί και δεν χρειάζονται χημειοθεραπεία», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας ογκολόγος δρ Κωνσταντίνος Τρυφωνίδης, ερευνητής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Έρευνα και Θεραπεία του Καρκίνου (EORTC) στις Βρυξέλλες. Η μελέτη, με την ονομασία MINDACT, που παρουσιάσθηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO 2017) στη Μαδρίτη, πραγματοποιήθηκε σε σχεδόν 6.700 γυναίκες με αρχικού σταδίου καρκίνο του μαστού.

Οι 826 ασθενείς είχαν όγκο μεγέθους μικρότερου του ενός εκατοστού και, από αυτές, το 24% -παρόλο που δεν είχαν καρκίνο στους λεμφαδένες τους- είχαν επιθετική βιολογία και βρέθηκαν να έχουν μικρούς όγκους με κίνδυνο μακρινών μεταστάσεων στο σώμα.



Ο Κ. Τρυφωνίδης ειδικεύεται στη μελέτη του καρκίνου του μαστού και των πνευμόνων, καθώς και στη γηριατρική ογκολογία.

Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Μπρνο της Τσεχίας (2001), ειδικεύθηκε σε ελληνικά νοσοκομεία (ΝΙΜΙΤΣ, Αττικόν, Ηρακλείου Κρήτης) και ολοκληρώνει τη διδακτορική διατριβή του στη φαρμακογονιδιωματική με στόχο την ανάπτυξη νέων αντικαρκινικών φαρμάκων.

Από τον Απρίλιο του 2014 είναι κλινικός ερευνητής στον οργανισμό EORTC των Βρυξελλών. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Σεπτέμβριος 6th, 2017 at 18:03 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.