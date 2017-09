Σεπτέμβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Έστω την ύστατη στιγμή, η εθνική στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, νίκησε την Πολωνία, 95-77, σε ένα ματς δίχως αύριο για τον ηττημένο στο Ευρωμπάσκετ και σφράγισε το 4ο και τελευταίο εισιτήριο του 1ου Ομίλου (Ελσίνκι), για την Κωνσταντινούπολη (τελική φάση). Ρεκόρ πόντων με τη φανέλα της εθνικής για τον Νικ Καλάθη με 24 πόντους (4 στα 7 τρίποντα) και 10 ασίστ (οι 19 πόντοι ήταν το προηγούμενο ρεκόρ του), ενώ εξαιρετικός ήταν ο Κώστας Σλούκας με 26 πόντους (5/6). Με 8 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Παπαγιάννης έκανε τη διαφορά στη ρακέτα, όπου σταθερή αξία ήταν και ο Πρίντεζης, με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ο Κούλιγκ σημείωσε 26 πόντους, αλλά τα 13/20 τρίποντα της Ελλάδας άφησαν την Πολωνία εκτός τελικής φάσης. Αντίπαλος της εθνικής το Σάββατο (9/9) στο Σινάν Ερντέμ, σε νοκ άουτ αγώνα για τη φάση των «16», η πρώτη του 2ου ομίλου, Λιθουανία. Τα δεκάλεπτα: 23-29, 49-43, 70-67, 95-77

newsbeast

This entry was posted on Τετάρτη, Σεπτέμβριος 6th, 2017 at 19:22 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.