Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Στο σπίτι του βρίσκεται ο Βαλεντίνο Ρόσι μιας και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Ανκόνα, όπου μεταφέρθηκε προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση στην κνήμη του δεξιού ποδιού του.



Ο 38χρονος οδηγός του MotoGP, ο οποίος έχει πανηγυρίσει 7 τίτλους στη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του, παρέμεινε στο νοσοκομείο για ένα βράδυ, μετά το ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια της προπόνησης στην ανατολική Ιταλία. Σύμφωνα με τις ιατρικές εξετάσεις ο Ρόσι περίπου σε ενάμισι μήνα θα επιστρέψει στις πίστες.



Ο ίδιος, πάντως, υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να επιστρέψει σύντομα στις πίστες. «Νιώθω τυχερός, καθώς μπορούσα να είχα πάθει μεγάλη ζημιά. Θα ξεκινήσω την αποκατάσταση το συντομότερο δυνατόν και θα δούμε πώς θα αντιδράσει το σώμα μου πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση», είπε ο Ρόσι, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης με 157 βαθμούς, ενώ έχουν διεξαχθεί οι 12 από τους 18 αγώνες της χρονιάς στο MotoGP, iefimerida loading…

