Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

H Microsoft ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως μια σημαντική αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος Windows 10 στις 17 Οκτωβρίου. Καθόλου τυχαία, την ίδια μέρα του επόμενου μήνα αναμένεται η Microsoft να κυκλοφορήσει στην αγορά τις νέες συσκευές μικτής πραγματικότητας «Windows Mixed Reality«, οι οποίες θα προσαρμόζονται στο κεφάλι του χρήστη και θα λειτουργούν με το αναβαθμισμένο λειτουργικό σύστημα.



Οι νέες αυτές συσκευές, αντίθετα με άλλες παρεμφερείς που υπάρχουν ήδη στην αγορά, δεν θα χρειάζονται κάμερα για να παρακολουθούν τις κινήσεις του χρήστη. Αναμένεται να κοστίζουν 299 δολάρια, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, και θα πρέπει να συνδέονται σε υπολογιστές που θα τρέχουν την επερχόμενη αναβάθμιση των Windows 10 με την ονομασία «Fall Creators Update». «Συνδυάζοντας τους φυσικούς και τους ψηφιακούς κόσμους, πιστεύουμε ότι η μικτή πραγματικότητα αποτελεί το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των υπολογιστών», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Microsoft Τέρι Μάγιερσον.



Τα Windows 10 εξαρχής σχεδιάσθηκαν έτσι ώστε να μπορούν να «τρέξουν» σε κάθε είδους συσκευές, από φορητούς υπολογιστές, ταμπλέτες και «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα έως παραδοσιακούς επιτραπέζιους υπολογιστές. Συνεπώς κάθε εφαρμογή που αναπτύσσεται μία φορά από κάποιον προγραμματιστή, μπορεί στη συνέχεια να εκτελεσθεί σε όλες τις συσκευές. H νέα αναβάθμιση των Windows, σύμφωνα με την εταιρεία, θα επιφέρει βελτιώσεις σε διάφορους άλλους τομείς: ασφάλεια, ευκολία πρόσβασης, εκτέλεση βιντεοπαιγνιδιών κ.α. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Τρίτη, Σεπτέμβριος 5th, 2017 at 13:04 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.