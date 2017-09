Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Έως το τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί η νέα διασταύρωση των στοιχεία για τα ανασφάλιστα οχήματα με τα προβλεπόμενα πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως 250 ευρώ.



Σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατία» πρόβλημα αποτελούν παλαιά οχήματα που κλάπηκαν ή καταστράφηκαν χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να διαθέτουν πιστοποιητικό καταστροφής. Στην προσπάθεια να σβηστούν από τα μητρώα των ανασφάλιστων αυτοκινήτων παλιά οχήματα άνω των 14 ετών τα οποία έχουν καταστραφεί ή οχήματα τα οποία έχουν κλαπεί θα πρέπει οι (πρώην πλέον) ιδιοκτήτες τους να υποβάλλουν μια σχετική αίτηση για την οποία θα πληρώσουν και ένα παράβολο των 20 ευρώ.



Ουσιαστικά θα κληθούν 300.000 άτομα (τόσοι υπολογίζονται) να πληρώσουν 20 ευρώ. newsbeast loading…

