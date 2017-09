Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι πόσο φαγητό θα μας χορτάσει χωρίς να μας φουσκώσει; Με αυτό το κόλπο! Εσείς πόσο φαγητό βάζετε στο πιάτο σας; Και πως υπολογίζετε την ποσότητα που θα φάτε; Αν αυτή την περίοδο δεν ακολουθείτε κάποια διατροφή, το πιθανότερο είναι να διαμορφώνετε το πιάτο σας ανάλογα με τα επίπεδα της πείνας σας. Είναι πάντα σωστό αυτό; Χρμμ, μάλλον όχι, αφού οι περισσότεροι δεν είμαστε σε θέση να την κατευνάσουμε πάντα την πείνα μας με λογική ποσότητα φαγητού και έτσι καταλήγουμε να τρώμε πολύ περισσότερο απ’ άυτό που όντως έχουμε ανάγκη.



Η Belinda Norton-Smith, αμερικανίδα personal trainer και inspirational speaker σε θέματα διατροφής και βάρους, υποστηρίζει πως έχει τον τρόπο να σιγουρευτούμε πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η μερίδα φαγητού πρέπει να καταναλώνουμε.



Σύμφωνα με τη θεωρία της, όλοι έχουμε πάνω μας τον ακριβέστερο μετρητή και αυτός δεν είναι άλλος από τα χέρια μας. «Όταν σταυρώνουμε τα χέρια μας, μπορούμε να δούμε την ακριβή ποσότητα φαγητού που πρέπει να καταναλώνουμε σε κάθε γεύμα», (δηλαδή το μέγεθος των σταυρωμένων χεριών που προκύπτει δείχνει την ποσότητα του φαγητού που χρειαζόμαστε) αναφέρει η Norton-Smith στην metro.co.uk. Δείτε το video στο οποίο περιγράφει την κίνηση. bovary loading…

This entry was posted on Τρίτη, Σεπτέμβριος 5th, 2017 at 09:02 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.