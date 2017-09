Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Οι περισσότεροι άνθρωποι συνηθίζουν να καταναλώνουν ξαναζεσταμένο φαγητό, που έχει παρασκευαστεί την προηγούμενη ημέρα. Ωστόσο, κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι ότι η συνήθης αυτή πρακτική, είναι κάποιες φορές επικίνδυνη, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, και ιδιαίτερα στην περίπτωση του ξαναζεσταμένου ρυζιού, καθώς εγκυμονεί το ενδεχόμενο της τροφικής δηλητηρίασης.



Όπως εξηγούν οι ειδικοί, δεν είναι η αναθέρμανση που προκαλεί το πρόβλημα, αλλά ο τρόπος που το ρύζι έχει αποθηκευτεί πριν ξαναζεσταθεί. Συγκεκριμένα, το ρύζι, πριν μαγειρευτεί, μπορεί να περιέχει σπόρια του Bacillus cereus, ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση. Μετά το μαγείρεμα, μερικά από τα σπόρια αυτά μπορεί να επιβιώσουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, εάν αφεθεί αρκετή ώρα σε θερμοκρασία δωματίου, αυτά να αναπτυχθούν σε βακτήρια, τα οποία θα αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται, παράγοντας τοξίνες.



Όσο περισσότερο αφήνετε το μαγειρεμένο ρύζι σε θερμοκρασία δωματίου, τόσο πιο πιθανό είναι τα βακτήρια και οι τοξίνες να το κάνουν ακατάλληλο προς κατανάλωση.

Στην περίπτωση που καταναλωθεί, τα συμπτώματα της τροφικής δηλητηρίασης, όπως εμετός και διάρροια, θα αρχίσουν να εκδηλώνονται 1 έως και 5 ώρες αργότερα, με διάρκεια όχι μεγαλύτερη από 24 ώρες.

