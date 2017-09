Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τις διαχωριστικές γραμμές που τον διαφοροποιούν πολιτικά από τον Αλέξη Τσίπρα θέλησε να αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, κυρίως σε ότι έχει να κάνει με τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα και την προώθηση των επενδύσεων. Δύο οικεία πεδία δηλαδή για την αξιωματική αντιπολίτευση όπου παραδοσιακά διατηρεί προβάδισμα έναντι άλλων πολιτικών χώρων, πόσο μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ που στο παρελθόν έδιωχνε τις επενδύσεις και τώρα θυμήθηκε να φορέσει τον «φιλοεπενδυτικό» μανδύα μπας κι έρθει αυτή η ριμάδα η ανάπτυξη. Φυσικά για ακόμη μια φορά ψεύδεται, καθώς όπως είπε κι ο ίδιος ο Μητσοτάκης άλλα λέει ο Τσίπρας και άλλα κάνει η κυβέρνηση, αναφερόμενος στο μπλοκάρισμα της επένδυσης στις Σκουριές. Βάζοντας το στοίχημα να ξανακερδίσει πολιτικά το κομμάτι των μικρομεσαίων που τελευταία είχε γυρίσει την πλάτη στο κόμμα του, ο Κ. Μητσοτάκης έχει πάρει πάνω του τα σοβαρά προβλήματα της υπερφορολόγησης και της ανεργίας, με τη μείωση της φορολογίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας να παραμένουν στην κορυφή των προσωπικών δεσμεύσεών του.

Γνωρίζοντας άλλωστε ότι η οικονομία – ενόψει και της τρίτης αξιολόγησης – θα κρίνει και το πόσο σύντομα θα στηθούν οι κάλπες, προετοιμάζεται για τη «μητέρα των μαχών» στη ΔΕΘ, ξεδιπλώνοντας τη δική του ατζέντα με προτάσεις που απαντούν στις καθημερινές αγωνίες της μέσης ελληνικής οικογένειας και δεσμεύεται ότι είναι έτοιμες να υλοποιηθούν άμεσα. Εξάλλου, στην προσπάθεια να οδηγήσει ο ίδιος το τρένο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση και να το στρέψει στα πραγματικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, εκεί δηλαδή όπου κατά την αξιωματική αντιπολίτευση η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς, ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να εστιάζει στην καθημερινότητα. Πρόθεσή του είναι να εκπέμψει το μήνυμα ότι ως αυριανός πρωθυπουργός στοχεύει στον πυρήνα της κοινωνίας και απέχει από στημένες εκδηλώσεις και επικοινωνιακά σόου όπως αυτά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όψιμα θυμήθηκε τις επισκέψεις στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις. Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να συρθεί πίσω από την κυβέρνηση και τις απέλπιδες προσπάθειές της να διεισδύσει σε προνομιακά για τη ΝΔ πεδία, αλλά επιδιώκει να τα εμπλουτίσει μέσα από απευθείας επαφή με τις κοινωνικές ομάδες, αλλά και να δημιουργήσει νέα προνομιακά πεδία μέσα από στοχευμένες και σύγχρονες δράσεις, όπως ήταν αυτή για την οδική ασφάλεια που οργανώθηκε πρόσφατα στην Κρήτη. antinews

