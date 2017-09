Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εγγραφές στα τμήματα παραδοσιακού χορού και τραγουδιού



Ο Σύλλογος Γρεβενιωτών Κοζάνης « Ο ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ» ανακοινώνει ότι άρχισαν οι εγγραφές νέων μελών όλων των ηλικιών που θέλουν να πλαισιώσουν τα τμήματα παραδοσιακού χορού και τραγουδιού. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6973233801 και 6944685773 όλες τις ημέρες και ώρες. Η πρώτη συγκέντρωση νέων και παλαιών μελών θα γίνει την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20.00 και οι πρόβες θ’ αρχίσουν από την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου μας που βρίσκεται στο κέντρο της Κοζάνης Σωκράτη Μπλιούρα 2 (απέναντι απ’ την κεντρική είσοδο του ιερού ναού Αγίου Νικολάου)

Μελετούμε προσεκτικά με πολύ μεράκι, διδάσκουμε με σεβασμό και προβάλουμε με σοβαρότητα τις παραδοσιακές μουσικοχορευτικές αξίες του τόπου και της χώρας μας. Σηκωθείτε απ’ τους καναπέδες, βγείτε απ’ τα σπίτια σας και ελάτε κοντά μας να ξεμουδιάσετε και να ταξιδέψει το μυαλό σας μακριά απ’ τα προβλήματα της καθημερινότητας, σε βουνά, κάμπους και θάλασσες με κλαρίνα και βιολιά σε χοροστάσια απόμακρων χωριών και γραφικά λιμάνια. O Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας Λότσιος Αθανάσιος Μπουκάλης Δημήτριος



This entry was posted on Τρίτη, Σεπτέμβριος 5th, 2017 at 16:02 and is filed under ΚΟΖΑΝΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.