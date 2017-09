Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Ρεάλ Μαδρίτης, πρωταθλήτρια της LaLiga και του Champions League, είναι η πιο «πολύτιμη» ομάδα στον κόσμο,σύμφωνα με τα στοιχεία της γερμανικής ιστοσελίδας Transfermarkt. Η Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει ενισχυθεί με μόλις δύο μεταγραφές, αυτές του Τεό Ερνάντες και του Ντάντι Θεμπάγιος, οδηγεί αυτή την κατάταξη μπροστά από την Μπαρτσελόνα και την Τσέλσι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής στην ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν με αξία 100 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί ο Γκάρεθ Μπέιλ, με 80 εκατομμύρια ευρώ, αν και ο Ουαλός έχει «χάσει» 10 εκατομμύρια, ενώ το βάθρο συμπληρώνει ο Τόνι Κρόος, του οποίου η αξία φτάνει στα 70 εκατομμύρια. Η επιθετική γραμμή της Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πιο «ακριβή», με 287,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν και παραμένει στην πρώτη θέση, η αλήθεια είναι ότι έχει «χάσει» αξία κατά 48,2 εκατομμύρια, μετά την αποχώρηση των Μοράτα, Χάμες, Ντανίλο, Μαριάνο, Κοεντράο και Πέπε. Ο μέσος όρος «ηλικίας» της, είναι 25,3 χρόνια, ενώ η μέση αξία των παικτών της είναι 32,34 εκατομμύρια, έστω και αν υπάρχουν μόνο 9 παίκτες πάνω από αυτόν τον αριθμό: Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπέιλ, Μπενζεμά, Μόντριτς, Σέρχιο Ράμος, Ισκο, Μαρτσέλο και Βαράν.



Οι δέκα πιο πολύτιμες ομάδες της σεζόν 2017/18 1.Ρεάλ Μαδρίτης 743,8 εκατομμύρια

2.Μπαρτσελόνα 706,5

3.Τσέλσι 614,4

4.Μάντσεστερ Σίτι 588,75

5.Μπάγερν Μονάχου 581,4

6.Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 567,75

7.Γιουβέντους 538,6

8.Παρί Σ.Ζ 521,15

9.Ατλέτικο Μαδρίτης 511

10.Τότεναμ 505,25 in

