Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Οι άνθρωποι που σπουδάζουν περισσότερα χρόνια έχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπάθειας, σύμφωνα με μια νέα βρετανο-ελβετική επιστημονική έρευνα.



Όσο πιο πολύ χρόνο έχει περάσει στα θρανία ένας άνθρωπος, τόσο φαίνεται να μειώνεται ο κίνδυνος στεφανιαίας νόσου. Η έρευνα επιβεβαιώνει ανάλογα ευρήματα προηγούμενων μελετών. Οι ερευνητές των πανεπιστημίων University College Λονδίνου (UCL), Οξφόρδης και Λωζάννης, με επικεφαλής τον Ταάβι Τίλμαν του Τμήματος Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας του UCL, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό British Medical Journal, μελέτησαν στοιχεία για πάνω από 543.000 άτομα. Διαπιστώθηκε ότι 3,6 παραπάνω χρόνια εκπαίδευσης (δηλαδή σχεδόν όσο χρειάζεται ένα πανεπιστημιακό πτυχίο) «μεταφράζονται» σε μείωση κατά το ένα τρίτο περίπου του κινδύνου για στεφανιαία νόσο, η οποία προκαλεί στηθάγχη, εμφράγματα και καρδιακή ανεπάρκεια.



Ακόμα διαπιστώθηκε ότι όσοι άνθρωποι έχουν γενετική προδιάθεση για μεγαλύτερης διάρκειας μόρφωση, είναι λιγότερο πιθανό να είναι καπνιστές, έχουν μικρότερο βάρος και καλύτερο «προφίλ» λιπιδίων στο αίμα τους (χοληστερίνη και τριγλυκερίδια). Παρόλο που τα παραπάνω εξηγούν εν μέρει την προστατευτική δράση της μόρφωσης, κατά τα άλλα, σύμφωνα με τους ερευνητές, η σχέση μόρφωσης και υγείας της καρδιάς παραμένει μάλλον ένα μυστήριο. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

