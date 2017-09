Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Συνάντηση με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, Μουν Τζε-ιν, θα έχει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, για να συζητήσουν την κατάσταση μετά την έκτη πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησε η Πιονγκγιάνγκ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.



Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, συνομίλησε τηλεφωνικά για το ίδιο θέμα με τον Αμερικανό ομόλογό του Ρεξ Τίλερσον. Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, η Μόσχα αντιτίθεται σθεναρά σε οποιαδήποτε στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή. Είναι επίσης έτοιμη να εξετάσει τη νέα, αμερικανική πρόταση ψηφίσματος που θα κατατεθεί στον ΟΗΕ για τη Βόρεια Κορέα. Ο Ρώσος υπουργός δήλωσε επίσης ότι ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα πρέπει να εμπλακεί στην αναζήτηση μιας λύσης στο πρόβλημα της Βόρειας Κορέας.



Από τη Νέα Υόρκη, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια χαρακτήρισε «ελαφρώς πρόωρη» τη διεξαγωγή μιας ψηφοφορίας την επόμενη Δευτέρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επιβολή κυρώσεων στη Β. Κορέα, όπως επιθυμούν οι ΗΠΑ. «Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε τόσο γρήγορα», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους. ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-Sputnik loading…

