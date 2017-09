Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Είναι η διάσημη pasta Τοσκάνης: εκεί που σιγοβράζουν κρέας για τα μακαρόνια τους και δεν βάζουν κιμά.



Είναι εμπειρία αυτό το πιάτο! Υλικά 2 κουταλιές ελαιόλαδο

6 σκελίδες σκόρδο

1 κιλό κρέας από μπριζόλα ή φιλέτο, κομμένο στα 4

Αλάτι και πιπέρι

4 ώριμες ντομάτες

1 καρότο

2 φύλλα δάφνης

1/2 κουταλιά γλυκού θυμάρι

1 μικρή μπύρα

Παρμεζάνα ή ρικότα για από πάνω



Εκτέλεση Ψιλοκόψτε τα σκόρδα και ροδίστε τα ελαφρά σε τηγάνι, σε μία κουταλιά ελαιόλαδο

Τρίψτε τις ντομάτες και προσθέστε τις στο τηγάνι, σε χαμηλή φωτιά, να διώξουν τα υγρά, για 2 λεπτά

Σε κατσαρόλα βάζετε 1 κουταλιά ελαιόλαδο και ροδίστε το κρέας, καλά

Προσθέστε τα καρότα κομμένα σε κύβους, τα φύλλα δάφνης και το θυμάρι, μέσα στην κατσαρόλα -Ροδίστε καλά

Σβήστε με την μικρή μπύρα -Ρίξτε την στην κατσαρόλα και αφήστε την να απορροφηθεί για 3 λεπτά

Προσθέστε την ντομάτα με τα σκόρδα, ρίξτε αλάτι, πιπέρι και λίγο νερό

Αφήστε το φαγητό, σε πολύ χαμηλή φωτιά, να σιγοβράσει για 6 ως 8 ώρες -Ελέγξτε τα υγρά

Το κρέας θα λιώσει

Οταν είναι έτοιμο, βράστε τα μακαρόνια όπως λέει το πακέτο και σερβίρετε με το ραγού και μπόλικο τυρί iefimerida loading…

