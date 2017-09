Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τους επιτυχόντες στις στρατιωτικές σχολές ΣΣΑΣ και ΣΑΝ για το έτος 2017-2018, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας. Σύμφωνα με την πρόσκληση Επιτυχόντων ΣΣΑΣ – ΣΑΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18: Οι παρακάτω αναφερόµενοι –ες πρέπει να παρουσιαστούν στη ΣΑΝ, στην Αθήνα (Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ», Βύρωνας τηλ.: 210-76-75-603) την 6η Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 08:00, φέροντας µαζί τους τα δικαιολογητικά που καθορίζονται για τους επιτυχόντες στην Εγκύκλιο Προκηρύξεως του διαγωνισµού (Εγκύκλιος 14/2017). Δείτε εδώ τους επιτυχόντες της Σχολής Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Επιπλέον οι παρακάτω αναφερόµενοι –ες πρέπει να παρουσιαστούν στη ΣΣΑΣ, στη Θεσσαλονίκη (Πλήθωνος Γεµιστού 1, τηλ.: 2310-962188) από την πύλη της οδού Εγνατίας, την 6η Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 08:00, φέροντας µαζί τους τα δικαιολογητικά που καθορίζονται για τους επιτυχόντες, στην Εγκύκλιο Προκηρύξεως του διαγωνισµού (Εγκύκλιος 14/2017). Δείτε εδώ τους επιτυχόντες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ) Σημειώνεται πως σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, λόγω µη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαµβάνονται στους πίνακες της παρούσας πρόσκλησης ή λόγω παραίτησης ή αποµάκρυνσης ή αποχώρησής τους από την Σχολή για οποιοδήποτε λόγο, εισάγονται επιλαχόντες µε τη διαδικασία που ορίζει ο Ν.4361/1 Φεβ 16 (ΦΕΚ Α΄ 10) και η Σχολή καθίσταται υπεύθυνη για την πρόσκληση και κατάταξη των αντίστοιχων επιλαχόντων. iefimerida

