Μικρά τρίγωνα, μαύρα συνήθως αλλά και κόκκινα, βρίσκονται σε διάφορα σημεία του εσωτερικού του αεροσκάφους. Κι ενώ ο ταξιδιώτης δεν μπορεί να ξέρει τι σημαίνουν, έχουν λόγο ύπαρξης μόνο για τους αεροσυνοδούς, καθώς τους ενημερώνουν για τα καλύτερα σημεία θέασης των φτερών. Αλλά και οι επιβάτες που κάθονται δίπλα στα τριγωνάκια έχουν φυσικά τις καλύτερες θέσεις του αεροσκάφους! Όσο για τον παρατηρητικό ταξιδιώτη, θα δει πως τα τριγωνάκια αυτά ευθυγραμμίζονται συνήθως με τα φτερά του αεροπλάνου.



Ο σκοπός τους είναι να παρέχουν στο πλήρωμα πληροφορίες από πού μπορούν να δουν καλύτερα τα φτερά, ώστε να ελέγξουν άμεσα πιθανές δυσλειτουργίες ή αν έχουν πιάσει πάγο, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τον χειμώνα.



Για μας τους επιβάτες βέβαια οι θέσεις δίπλα στα τριγωνάκια σημαίνουν την καλύτερη δυνατή θέα, οπότε αν έχετε επιλογή στην αεροπορική που κλείνετε, μην το σκεφτείτε… newsbeast loading…

