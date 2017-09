Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Πολλοί γονείς βάζουν το έως ενός έτους παιδί τους -ή και μεγαλύτερο- να κοιμάται στο δικό τους δωμάτιο. Όμως μια νέα διεθνής έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μωρά κοιμούνται καλύτερα, όταν έχουν εξ αρχής δικό τους δωμάτιο. Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Τζόντι Μάιντελ του Κέντρου Ύπνου του Νοσκομείου Παίδων της Φιλαδέλφεια, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό για θέματα ύπνου Sleep Medicine, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, ανέλυσαν στοιχεία από ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι γονείς 6.236 μωρών στις ΗΠΑ και άλλων 3.800 μωρών σε άλλες χώρες (Μ.Βρετανία, Καναδά, Αυστραλία, Βραζιλία κ.α.).



Όλα τα παιδιά ήταν ηλικίας έξι έως 12 μηνών.

Διαπιστώθηκε ότι διεθνώς σχεδόν τα μισά μωρά (48%) κοιμούνται σε ξεχωριστό δωμάτιο από τους γονείς τους. Η μελέτη έδειξε ότι όσα παιδιά έχουν δικό τους δωμάτιο, κοιμούνται νωρίτερα και σε πιο τακτικές ώρες, χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να αποκοιμηθούν, ενώ κοιμούνται συνολικά περισσότερες ώρες μέσα στο 24ωρο -και ειδικότερα τα βράδια- σε σχέση με τα μωρά που κοιμούνται στον ίδιο χώρο με τους γονείς τους.



Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, ότι τα συμπεράσματα της νέας μελέτης έρχονται μάλλον σε αντίθεση με τις επίσημες συστάσεις της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, η οποία συμβουλεύει τα νεογέννητα μωρά να κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους (όχι όμως στο ίδιο κρεβάτι) τουλάχιστον κατά το πρώτο εξάμηνο της ζωής τους και, ιδανικά, κατά το πρώτο έτος, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος του συνδρόμου αιφνίδιου θανάτου.

Ο κίνδυνος ξαφνικού θανάτου του μωρού διαρκεί συνήθως από τη γέννηση έως τον έκτο μήνα. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

