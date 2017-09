Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Πλέον του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ διατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας: αυτό προκύπτει από την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Δημήτρη Παπαδημούλη.



Ο Έλληνας ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απήθυνε, ειδικότερα, τα εξής ερωτήματα: Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία πρόκειται να χρησιμοποιήσει μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για να προωθήσει τις ευρυζωνικές υποδομές, την ψηφιακή σύγκλιση και τις νέες τεχνολογίες στη χώρα; Πότε και πώς θα προχωρήσει το προτεινόμενο πρόγραμμα της Επιτροπής WiFi4EU για την Ελλάδα; Στην απάντηση της Κομισιόν, δια της Αρμόδιας Επιτρόπου της για θέματα Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Μαρίγια Γκάμπριελ, αναφέρεται ότι: «Η Ελλάδα διέθεσε 1 δισ. 153 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για ψηφιακά και συναφή ζητήματα. Από το εν λόγω ποσό, 323 εκατ. ευρώ προορίζονται για την ανάπτυξη και τις υποδομές ευρυζωνικών δικτύων. Μέρος του προορίζεται για την εκπλήρωση δεσμεύσεων από την προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης. Άλλα 68 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε αγροτικές περιοχές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης»



Στη συνέχεια της απάντησης επισημαίνεται ότι «η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε χρηματοδοτική συμφωνία ύψους 150 εκατ. ευρώ με την ελληνική εταιρεία Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, για να συνδράμει στην ενίσχυση της κάλυψης του δικτύου κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών 4G/4G+ της εταιρείας, σε επεκτάσεις της δυναμικότητας και σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις. Η συναλλαγή έχει τη στήριξη της εγγύησης του προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων». Επιπλέον, «η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει ετήσιες ενημερωτικές εκδηλώσεις [Τοπικές δράσεις («Going Local»), συνέδρια, συναντήσεις με υπουργούς και ανώτερους υπαλλήλους] για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαθέσιμων μέσων. Για το WiFi4EU διοργανώθηκε αρχική ενημερωτική συνεδρίαση με τους δήμους της Αττικής τον Μάρτιο του 2017 και έχουν προγραμματιστεί παρόμοιες συνεδριάσεις για άλλους δήμους της περιφέρειας, αρχής γενομένης από τα τέλη του φθινοπώρου», καταλήγει η απάντηση της Μ. Γκάμπριελ. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

