Σεπτέμβριος 5th, 2017

Ασχολίαστες άφησε η εκπρόσωπος της Κομισιόν τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του EWG εκφράστηκαν ενστάσεις και ενόχληση εκ μέρους των Θεσμών για διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Όπως μετέδωσε από χθες το βράδυ το iefimerida, πριν ξεκινήσει η αποτίμηση του ελληνικού προγράμματος, οι Ευρωπαίοι τεχνοκράτες επεσήμαναν στην ελληνική πλευρά ότι ρυθμίσεις του επίμαχου νομοσχεδίου δεν συνάδουν με τα όσα έχουν συμφωνηθεί, με τις πληροφορίες από ευρωπαϊκές πηγές να επιμένουν ότι δεν άναψε κανένα πράσινο φως, όπως διατεινόταν την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση.



Μια από τις περιπτώσεις, που φέρεται να έχει ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά των Θεσμών, είναι το πλέγμα ρυθμίσεων για την αναζήτηση οφειλόμενων μισθών και την ακυρότητα περιπτώσεων ουσιαστικής μεταβολής των συμβάσεων εργασίας. Με δεδομένο ότι το νομοσχέδιο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και πρόκειται να τεθεί προς συζήτηση την Τετάρτη στην Ολομέλεια, μένει να απαντηθεί αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει μονομερώς και στις διατάξεις που δεν έχουν συμφωνήσει οι Θεσμοί ή αν θα γίνουν διορθώσεις ή και απόσυρση επίμαχων εδαφίων, παραγράφων ή ολόκληρων άρθρων. Μετωπική Ευρωπαίων-ΔΝΤ για τις τράπεζες

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το μείζον θέμα των τραπεζών και των απόψεων του ΔΝΤ περί νέων κεφαλαιακών ενέσεων, δεν συζητήθηκαν στο EWG. Ωστόσο άπαντες στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες και στη Φρανκφούρτη είναι βέβαιοι ότι το Ταμείο θα βάλει το θέμα στη διάρκεια της αξιολόγησης. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν θέλησε, μεν, να σχολιάσει τη διαφωνία ΕΚΤ- ΔΝΤ, ωστόσο επανέλαβε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι απολύτως επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και ότι το θέμα προς αντιμετώπιση είναι το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων.



«Καθαρό» χρονοδιάγραμμα για την τρίτη αξιολόγηση δεν συμφωνήθηκε χθες, πέραν του ότι οι επικεφαλής των Θεσμών θα επιστρέψουν στην Αθήνα το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Στόχος της Αθήνας παραμένει η ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων ως τις αρχές Δεκεμβρίου, αλλά ακόμα και στις συνήθως αισιόδοξες Βρυξέλλες θεωρούν ότι θα «πιάσουμε» την Πρωτοχρονιά του 2018 κι αυτό χωρίς να εκτιμηθεί η καθυστέρηση που μπορεί να προκαλέσει η σφόδρα πιθανή σκληρή στάση του ΔΝΤ, ειδικά στο πεδίο των τραπεζών. iefimerida loading…

