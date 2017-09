Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Έναν αλγόριθμο που θα μελετά το πρόσωπο και θα καταλαβαίνει πόσο πόνο νιώθει κανείς έφτιαξαν ερευνητές, με επικεφαλής τον Ντιανμπό Λου του Πανεπιστημίου ΜΙΤ των ΗΠΑ.



Το νέο σύστημα που προσφέρει ένα βαθμό αντικειμενικότητας δύσκολο να επιτευχθεί από άνθρωπο, προορίζεται να βοηθήσει τους γιατρούς να αξιολογούν καλύτερα τον πόνο των ασθενών τους και, κατά συνέπεια, να χορηγούν καλύτερες αναλγητικές θεραπείες όπως αναφέρει το περιοδικό New Scientist, που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το σύστημα, που «διαβάζει» ακόμη και τις πιο ανεπαίσθητες εκφράσεις του προσώπου, ιδίως γύρω από τη μύτη και το στόμα, έχει εκπαιδευθεί μέσω παρακολούθησης χιλιάδων βίντεο με ανθρώπους που πονάνε και κάνουν διάφορες γκριμάτσες. Ο αλγόριθμος κάνει τους υπολογισμούς του για το πόσο υπαρκτός και έντονος είναι ο πόνος. Το σύστημα είναι το πρώτο που διαθέτει έναν βαθμό εξατομίκευσης, καθώς λαμβάνει υπόψη του την ηλικία, το φύλο και τη σύσταση της επιδερμίδας κάθε ανθρώπου και το πώς αυτά επηρεάζουν την έκφραση του πόνου στο πρόσωπο.



Το επόμενο βήμα θα είναι το πειραματικό σύστημα να ενσωματωθεί σε μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, την οποία θα χρησιμοποιούν εύκολα οι γιατροί. newsbeast loading…

