Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο χρόνος για να φτάνουν οι οδηγοί από την Αθήνα στα Ιωάννινα μειώθηκε στις 3,5 ώρες με την αποπεράτωση της Ιονίας Οδού που εγκαινίασε ο πρωθυπουργός, όνειρο άπιαστο για τους κατοίκους της Ηπείρου μέχρι πρόσφατα. Πλέον από το Αντίρριο μέχρι τα Ιωάννινα ένα αυτοκίνητο φτάνει περίπου σε 1 ώρα και 40 λεπτά. Ωστόσο το κόστος είναι «τσουχτερό», αφού για ένας οδηγος ΙΧ θα πρέπει να πληρώνει διόδια συνολικά 37,25 ευρώ για ένα ΙΧ. Απ’ αυτά τα 12,5 ευρώ είναι για τη χρήση της Ιονίας Οδού, 13,3 ευρώ για τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και τα υπόλοιπα για την Ολυμπία Οδό. Η Ιονία Οδός, συνολικού μήκους 196 χλμ, έχει τέσσερις μετωπικούς σταθμούς διοδίων: Κλάκοβο, Αγγελόκαστρο, Μενίδι και Τέροβο. Έχει επίσης άλλους πέντε πλευρικούς: Γαυρόλιμνη, Μεσολόγγι, Κουβαράς, Άρτα, Γοργόμυλο. Αναλυτικότερα, ο αυτοκινητόδρομος περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα: 4 σήραγγες διπλής κατεύθυνσης, συνολικού μήκους 11,2 χλμ.

24 γέφυρες, συνολικού μήκους περίπου 7 χλμ.

77 κάτω & 24 άνω διαβάσεις

3 Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης Η Ιόνια οδός διασχίζει δύο περιφέρειες και τέσσερις νομούς και με την ολοκλήρωσή της: Συνδέει όλη τη Δυτική Ελλάδα, αναβαθμίζοντας σημαντικά αστικά και αγροτικά κέντρα όπως τα Ιωάννινα, την Αρτα και το Αγρίνιο.

Προσφέρει επαρκέστερη σύνδεση των λιμανιών Πάτρας, Αστακού και Ηγουμενίτσας.

Συμβάλλει στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής βελτιώνοντας την προσβασιμότητα σε περιοχές με υψηλό τουριστικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Να σημειωθεί ότι η Ιόνια Οδός είναι ο τέταρτος δρόμος που εγκαινιάζεται μετά τον Μορέα (Κόρινθος-Καλαμάτα και Λεύκτρο-Σπάρτη), Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (Ράχες Φθιώτιδας-Κλειδί Ημαθίας) και Ολυμπία οδός (Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα). in

