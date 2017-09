Σεπτέμβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε εθνική… απογοήτευση εξελίχθηκε η προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στο Ευρωμπάσκετ, μετά από δύο διαδοχικές «σφαλιάρες» από Γαλλία και Σλοβενία. Η «γαλανόλευκη» (ρεκόρ 1-3) δεν ήταν ανταγωνιστική στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης με την Φινλανδία, «έπεσε» με το τελικό 77-89, για την 4η αγωνιστική του 1ου ομίλου και πλέον την Τετάτη (6/9, 17:30), απέναντι στην Πολωνία, καλείται για τη… μετάλλαξη της σε άμυνα και επίθεση, προκειμένου να… αρπάξει την τέταρτη θέση και το «εισιτήριο» για την Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου θα διεξαχθεί η τελική φάση. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εθνική επιστρέφει στη χώρα μας.

Η άμυνα αποτέλεσε… άγνωστη λέξη στο παιχνίδι της Εθνικής, η επίθεση ήταν κάτω του μετρίου και η αναμέτρηση είχε χρίσει από τα τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης τον θριαμβευτή, ο οποίος επιβεβαιώθηκε μετά από 40 λεπτά αγώνα και 40 λεπτά γεμάτα απαισιοδοξία από την έμφάνιση των Ελλήνων διεθνών, ακόμα κι όταν άγγιξαν την ανατροπή στην τελευταία περίοδο, τρέχοντας επιμέρους σκορ 13-2 και μειώνοντας σε 65-69 στο 36΄. Τι ακολούθησε; Αντιαθλητικό φάουλ του Μάντζαρη, τεχνική ποινή για διαμαρτυρία στον πάγκο της Εθνικής, τρίποντο-μαχαιριά του Μάρκανεν και τέλος… Στα αρνητικά… highlight; Το σκληρό αντιαθλητικό φάουλ του Θανάση Αντετοκούνμπο στον Λάουρι Μάρκανεν περίπου 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη και με το σκορ στο 74-80. Πρώτος σκόρερ της Εθνικής των 25 ριμπάουντ, έναντι 34 των Φινλανδών (5 έναντι 12 τα επιθετικά), ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με 17 πόντους, ενώ από τους «οικοδεσπότες» του ομίλου «έλαμψε» ο Πέτερι Κόπονεν με 24. Τα ελλιπέστατα αντανακλαστικά των Ελλήνων διεθνών στην περιφερειακή άμυνα, έκανε εύκολη τη ζωή των Φινλανδών με το… καλημέρα της αναμέτρησης. Χαφ και Κόπονεν βρήκαν τα ελεύθερα σουτ από τα 6.75 και ο φωτεινός πίνακας έγραψε στο 6΄ το +13 για τους «οικοδεσπότες» (3-16), απέναντι σε μία Ελλάδα που ήταν απογοητευτική τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση (1/8δ., 6/14 βολές στο α’ δεκ.) και μπήκε στη δεύτερη περίοδο στο -9 (14-23). Με τη μάχη των ριμπάουντ χαμένη για την Ελλάδα (13 έναντι 21 της Φινλανδίας), τους παίκτες του Χένρικ Ντέτμαν να έχουν στήσει το δικό τους… πάρτι μέσα στην ελληνική ρακέτα και το κομμάτι της δημιουργίας και της επίθεσης της «γαλανόλευκης»… απενεργοποιημένο η εικόνα της αναμέτρησης δεν είχε ανατροπές μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η λήξη του οποίου βρήκε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο -12 (33-45). Με το παιχνίδι της Εθνικής να μετατρέπεται σε ελληνική… τραγωδία στο τρίτο δεκάλεπτο, η σεμνή τελετή έλαβε πρόωρα τέλος. Με τον Κόπονεν να εκτελεί κατά ριπάς από τα 6.75 και τον Μαρκάνεν να μην έχει αντίπαλο μέσα στην ελληνική ρακέτα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δέχθηκε επιμέρους σκορ 3-11 και στο 24΄ βρέθηκε στο -20 (36-56). Τυπικής διαδικασίας το υπόλοιπο της αναμέτρησης με την Εθνική να μην πείθει με την απόδοση της, ακόμη κι όταν προσπάθησε να σημειώσει την ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο μειώνοντας σε 65-69 στο 34΄, μετά από επιμέρους σκορ 13-2. Ένα αντιαθλητικό του Μάντζαρη, μία τεχνική ποινή στον ελληνικό πάγκο και ένα τρίποντο του Μαρκανεν βοήθησαν την Φινλανδία να ξεφύγει και πάλι με +10 (65-75 στο 36΄) και να μην απειληθεί μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Τα δεκάλεπτα: 14-23, 33-45, 52-67, 77-89 ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Μίσσας): Καλάθης 2 (5ασ.), Μπουρούσης 1, Σλούκας 12, Παππάς 8, Παπαγιάννης, Πρίντεζης 7, Παπανικολάου 8, Μάντζαρης 8, Αγραβάνης 9 (6ρ.), Παπαπέτρου 5, Αντετοκούνμπο 17 (6/6σ.). ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Χένρικ Ντέτμαν): Χαφ 8, Λι 6, Σάλιν 7, Κότι 4, Κόπονεν 24 (8/14σ., 6ασ.), Νούτινεν 2, Ράνικο 14 (5ασ.), Λίντμπομ 5, Μάρκανεν 17 (6ρ.), Μέρφι 2. in

