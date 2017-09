Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2017 ξεκίνησαν οι εγγραφές των Ακαδημιών Μπάσκετ του Φ.Ο. Πρωτέα Γρεβενών. Με αφορμή την έναρξη της νέας αθλητικής χρονιάς θέλουμε να ενημερώσουμε τους αθλητές μας και τους γονείς τους σχετικά με την Ακαδημία και το Σύλλογο. Στον Φ.Ο. Πρωτέα Γρεβενών έχουμε θέσει στόχους πολυδιάστατους, που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας ως αθλητικός σύλλογος του Μπάσκετ που πρωταγωνιστεί στα εθνικά και τοπικά πρωταθλήματα και ως Αθλητική Ακαδημία Μπάσκετ. Ο Φ.Ο. Πρωτέας Γρεβενών λειτουργεί συστηματικά την Ακαδημία Μπάσκετ από το 2005 έχοντας θέσει ως στόχους να φέρει τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό και να τους μάθει τα βασικά και τα μυστικά του μπάσκετ. Μαθαίνουμε στα παιδιά να συνεργάζονται ,να πειθαρχούν, να σέβονται κανόνες και αντιπάλους, να κοινωνικοποιούνται, να χαίρονται το παιχνίδι.

Τους μικρούς αθλητές μας τους εκγυμνάζουν προπονητές με εξειδίκευση στο μπάσκετ ικανοί να διαπλάσουν αθλητικό χαρακτήρα που χαρακτηρίζεται από αρχές και ηθικές αξίες, συμμετέχοντας παράλληλα σε τουρνουά και φιλικές αναμετρήσεις ακαδημιών. Εχέγγυο γι αυτό αποτελεί πρωτίστως το προπονητικό τιμ των τμημάτων υποδομής του Πρωτέα (Κατσάλης Αλέξης, Γκανάτσιος Σάκης, Πενλίδης Λάζαρος), ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης (Παγούνης Νίκος) ο ορθοπεδικός Λιάντσης Αθανάσιος και η διατροφολόγος Μπάμπου Σοφία. Η προσπάθειά μας με τις Ακαδημίες δικαιώνεται με την δημιουργία ομάδων που μετέχουν με επιτυχία στα τοπικά και περιφερειακά πρωταθλήματα παμπαίδων, παίδων κι εφήβων: Πρωταθλητές Παμπαίδων ΕΚΑΣΔΥΜ: 2011 – 2012 Πρωταθλητές Παίδων ΕΚΑΣΔΥΜ:2000-2001, 2013 – 2014 και 2014 – 2015 Πρωταθλητές Εφήβων ΕΚΑΣΔΥΜ: 1994-1995 και 2015 – 2016 Γινόμαστε αρωγοί στην προσπάθεια των αθλητών που επιθυμούν να κάνουν ένα βήμα παραπέρα στην καριέρα τους, χωρίς να στεκόμαστε εμπόδιο σ’ αυτό. Με χαρά βλέπουμε μικρούς μας αθλητές να διαπρέπουν ως άντρες σε μικρές και μεγάλες ελληνικές ομάδες. Ο Φ.Ο. Πρωτέας συμμετέχει για σειρά ετών και με επιτυχία στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής χαρίζοντας συγκινήσεις στους φιλάθλους μας και αθλητικές παραστάσεις στους μικρούς αθλητές μας. Για το αγωνιστικό τμήμα μόνιμος στόχος μας είναι η καλή και η κόσμια παρουσία του στο παρκέ. Υλοποιούμε το μεγάλο μας πλάνο να στελεχώνεται η ομάδα από τους αθλητές των τμημάτων υποδομής του. Στο σύλλογό μας συμμετέχουν ικανοί αθλητές που τους χαρακτηρίζει το ήθος και η αθλητική ποιότητα. Η δύναμη του Φ.Ο. Πρωτέα Γρεβενών είναι τα τμήματα υποδομής του. Χορηγοί, μέλη της διοίκησης, οι προπονητές, αθλητές και φίλαθλοί μας πέρασαν από τα τμήματα υποδομής της ομάδας. Γι’ αυτό και τα φροντίζουμε. Καλωσορίζουμε τα παιδιά και τους γονείς και φέτος στην Ακαδημία Μπάσκετ του Πρωτέα, για μια νέα συναρπαστική χρονιά με προπονήσεις, αγωνιστική δράση, διασκέδαση, καινούργιες φιλίες, νέες εμπειρίες. Τέλος να αναφέρουμε ότι ο σύλλογός μας διοργανώνει εκδηλώσεις αθλητικού και κοινωνικού χαρακτήρα, στις οποίες συμμετείχαν κορυφαίοι αθλητές του χώρου, όπως Παπανικολάου Κώστας, Διαμαντίδης Δημήτρης.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ : ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00-20:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ & ΑΠΟ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ: ΑΛΕΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ.: 6947886123 1987-ΜΑΖΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

2017 -ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

30 ΧΡΟΝΙΑ Φ.Ο.ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ –ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΟ ΜΑΘΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

