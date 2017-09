Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε αναλυτικά: ΤΡΙΤΗ 5-9-2017 6.00 μ.μ. ΠΟΡΟΣ. Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός εορτής Αναμνήσεως του εν Χωναίς θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 7.30 μ.μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Β’. Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός εορτής Αναμνήσεως του εν Χωναίς θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. * ΤΕΤΑΡΤΗ 6-9-2017 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ. Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία λειτουργία στην Εορτάζουσα Ιερά Μονή των Ταξιαρχών.

* ΠΕΜΠΤΗ 7-9-2017 ΠΕΡΙΒΟΛΙ. Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός εορτής Γενεθλίου Υπεραγίας Θεοτόκου. * ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-9-2017 ΕΛΕΥΘΕΡΟ Α’. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία λειτουργία εορτής Γενεθλίου Υπεραγίας Θεοτόκου. — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

