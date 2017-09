Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Φως στο «μυστήριο» της οικογένειας του Κιμ Γιονγκ Ουν έριξαν αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας, οι οποίοι αποκάλυψαν για πρώτη φορά το… διάδοχο του ηγέτη της Βόρειας Κορέας.



Πρόκειται για τον «κρυφό» γιο του Κιμ και της συζύγου του, που σύμφωνα με τους αξιωματούχους γεννήθηκε το 2010, μόλις ένα χρόνο μετά το γάμο τους, και μέχρι μόλις χτες δεν ήταν γνωστό καν το φύλο του! Η βρετανική εφημερίδα Τhe Sunday Times of London αποκάλυψαν ότι το πρώτο παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν είναι αγόρι – κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα αναλάβει τα «ηνία» της Βορείου Κορέας όταν ο πατέρας του πεθάνει. Ο 7χρονος δεν έχει φωτογραφηθεί ποτέ στο πλευρό των γονιών του ούτε κυκλοφορεί δημόσια μαζί τους.

(AP Photo/Korean Central News Agency via Korea News Service) Το δεύτερο παιδί του ζευγαριού είναι ένα κοριτσάκι, το φύλο και η ύπαρξη της οποίας αποκαλύφθηκε από το πρώην αστέρι του ΝΒΑ Ντένις Ρόντμαν όταν αυτός είχε επισκεφτεί τη χώρα το 2013. Ο αθλητής είχε αποκαλύψει τότε ότι το κοριτσάκι ονομάζεται «Ju Ae» ενώ παράλληλα είχε ισχυριστεί ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι καλός πατέρας.



Μόλις την περασμένη εβδομάδα, Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι της υπηρεσίας πληροφοριών είχαν αποκαλύψει ότι η σύζυγος του Κιμ Γιονγκ Ουν, Ρι, έφερε πρόσφατα στον κόσμο το τρίτο τους παιδί.

(AP Photo/Eugene Hoshiko) Ο διεθνής Τύπος είχε εντοπίσει την απουσία της Ρι από το πλευρό του συζύγου της το περασμένο διάστημα, κάνοντας τους αναλυτές να υποπτευτούν ότι κρυβόταν από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω κάποιας εγκυμοσύνης. iefimerida loading…

