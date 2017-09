Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Με ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και τοποθετήσεις έγινε σε αίθουσα του Αλεξανδρείου Μελάθρου Θεσσαλονίκης ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα BEACTIVE στο οποίο μετέχει και η Ελλάδα μαζί με άλλες 31 συνολικά χώρες της ΕΕ. Στην ημερίδα αυτή παρουσιάστηκαν εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αθλητική δραστηριότητα των πολιτών των χωρών της Ευρώπης, ενώ ενδιαφέρουσα ήταν η εισήγηση του γενικού γραμματέα Αθλητισμού, Ιούλιου Συναδινού. Στην ημερίδα τοποθετήθηκαν επίσης με ενδιαφέρουσες εισηγήσεις οι Διονύσης Καρακάσης, Εθνικός Συντονιστής του Προγράμματος, Προϊστάμενος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Σταματιάδης, Γενικός Γραμματέας Ο.Χ.Ε., Μέλος Επιτροπής Εκπροσώπησης, Ευδοκία Τσολάκου, Μέλος Επιτροπής Εκπροσώπησης, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Πληροφορικής Τομέα Αθλητισμού Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και ο Στέλιος Α. Στυλιανού, Εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.



Χαιρετισμό με τοποθέτηση για το θέμα έκανε η Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Βούλα Πατουλίδου που μεταξύ άλλων επεσήμανε: «Χάρηκα ιδιαιτέρως όταν πληροφορήθηκα και άκουσα για όσα περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί εμείς εδώ στην Κεντρική Περιφέρεια και τους 14 Δήμους έχουμε πολλά ανοιχτά θέματα με τον Αθλητισμό και στόχος μας είναι να βελτιώσουμε και να εξωραΐσουμε τους υφιστάμενους αθλητικούς χώρους άθλησης. Σαν τέτοιοι χώροι λογίζονται όλοι οι χώροι που θα μπορούσαν να υποδεχτούν πολίτες ή νέους, πέρα από τα γυμναστήρια ακόμα και οι αύλειοι χώροι των σχολείων. Πασχίζουμε να κατασκευάσουμε ένα κολυμβητήριο στην Χαλκηδόνα και χαίρομαι που η ΓΓΑ και ο κ. Συναδινός έχουν προσανατολισμό βελτίωσης των συνθηκών άθλησης στην χώρα μας». Ο κ. Συναδινός είπε μεταξύ άλλων: «Μετέχουμε στο πρόγραμμα Be active και επιζητούμε την συμμετοχή όλων των αθλητικών φορέων που θα ήθελαν να συμμετάσχουν και να προτείνουν τρόπους άθλησης και δράσεις. Στόχος μας είναι η ανάδειξη του ρόλου της φυσικής αγωγής η μείωση της νοσηρότητας του πληθυσμού και η ένταξη της φυσικής αγωγής στο σχολείο ακόμα και σε ηλικίες προσχολικέ αφού υπάρχει η επιστημονική υποστήριξη με στήριγμα την έμπειρη γνώση του ανθρώπινου δυναμικού που έχουμε στην χώρα μας. Οι πρόσφατες έρευνες στην ΕΕ δείχνουν πως το 2008, 1 στα 4 παιδιά ήταν παχύσαρκο και το 2010 το ποσοστό αυτό έγινε 1 στα 3 παιδιά. Εχει επίσης βεβαιωθεί πως το 7% του συνολικού προϋπολογισμού των χωρών της ΕΕ διατίθεται από τις επί μέρους χώρες για την αντιμετώπιση των παθήσεων που προκύπτουν από την έλλειψη άσκησης και την καθιστική ζωή. Στην χώρα μας δεν έχουμε καταγράψει το ακαθάριστο αθλητικό εθνικό προϊόν όμως οι δείκτες είναι απογοητευτικοί. Στην Ελλάδα το 33% σε σχέση με το 40% της ΕΕ έχουν χαμηλή συχνότητα άσκησης σε ελεύθερους χώρους και για να αντιστραφεί αυτή η εικόνα θα πρέπει να κάνουμε δουλειά σε βάθος τετραετίας υποστηρίζοντας τα προγράμματα που ήδη ξεκινήσαμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης σε παιδική ηλικία και πέρυσι έμαθαν κολύμπι σε αυτά τα προγράμματα 48.500 παιδιά. Στην επόμενη τετραετία θα μάθουν κολύμπι στα κολυμβητήρια της χώρας άλλες 150 χιλιάδες μικρά παιδιά ενώ φλέγον ζήτημα είναι η κάρτα υγείας των νέων παιδιών. Εχουμε διαχρονικά προβλήματα στον εκπαιδευτικό χώρο και πρέπει να καθιερώσουμε την μια ώρα εκγύμνασης την μέρα στα μικρά παιδιά των σχολείων με τις 134 δράσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα be Active. Στον αθλητισμό δεν μπορούμε να έχουμε αποκλεισμούς και δεν αποτελούν μόνο τα γήπεδα, τα στάδια και τα γυμναστήρια χώρους άθλησης, αλλά και οι δρόμοι, τα πάρκα και οι πλατείες. Πρέπει, επιβάλλεται να αλλάξουμε την σχέση της ελληνικής κοινωνίας με την φυσική άσκηση και την γυμναστική».



ο κ. Διονύσης Καρακάσης στην δική του εισήγηση επεσήμανε πως στην Ελλάδα έχουμε τα πιο παχύσαρκα παιδιά, της Ευρώπης, αγόρια και κορίτσια και η παχυσαρκία των νέων θα είναι η αιτία πρόωρου θανάτου κατά 5 χρόνια κατά μέσο όρο από τον θάνατο των γονέων των παιδιών του σήμερα. Επίσης στην δική του εισήγηση ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κ. Στυλλιανού επεσήμανε: «Η μειωμένη αθλητική δραστηριότητα των πολιτών στην Ευρώπη, ώθησε την ΕΕ να αναλάβει δράση και να υιοθετήσει προγράμματα φυσικής δραστηριότητας. Στην Κύπρο το 2016 αναλάβαμε 108 δράσεις σε όλες τις πόλεις με συμμετοχή 113 χιλιάδων πολιτών χωρίς ιδιαίτερο κόστος». newsbeast loading…

