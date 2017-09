Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Όχι έναν, αλλά έξι αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα φιλοξενήσει η Λάρισα στα μέσα Οκτωβρίου. Η αρχή έγινε στις 22 Μαρτίου, με την υπογραφή τριετούς συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ), σύμφωνα με το οποίο η θεσσαλική πρωτεύουσα ανέλαβε -μεταξύ άλλων- τη φιλοξενία του Ιστορικού Ράλι Ελλάδος 2017, που θα διεξαχθεί στις 13-15 Οκτωβρίου. Η περιοχή θεωρείται ιδανική για κάθε μορφής αγώνα αυτοκινήτων και, με δεδομένη τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Επιτροπή Αγώνων (ΕΠΑ) ενέταξε στις ίδιες ημερομηνίες τη διοργάνωση επιπλέον αγώνων με το ίδιο επίκεντρο.



Ειδικότερα, εκτός από το Ιστορικό Ράλλυ Ελλάδος, που αποτελεί τον 6ο Γύρο του «Trophy for Historic Regularity Rallies» της FIA και τον 6ο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Regularity Rally, στην περιοχή θα πέσει και η αυλαία του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλι, καθώς και του Πρωταθλήματος και των Κυπέλλων Ράλι Ιστορικών Αυτοκινήτων, με ένα διήμερο αγώνα συνολικού μήκους 667,23 χλμ. με 10 ειδικές διαδρομές (128,96 χλμ.). Παράλληλα, η διαδρομή του Σαββάτου (14 Οκτωβρίου), που αποτελείται από δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές συνολικού μήκους 63,36 χλμ., θα αποτελέσει τον 4ο γύρο του Κυπέλλου Βορείου Ελλάδος, που αρχικά ήταν προγραμματισμένος ως το Ράλι Θερμαϊκού, με τον 5ο γύρο, που είναι και ο καταληκτικός του εν λόγω θεσμού, το αρχικά προγραμματισμένο Ράλι Σπριντ Σερρών, να διεξάγεται στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής ημέρας στη Λάρισα, σε έξι διαδρομές, συνολικού μήκους 65,6 χλμ. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ασφάλτινες επιφάνειες, ενώ η Εκκίνησή τους θα λάβει χώρα στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, την ώρα που η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας θα φιλοξενήσει τον Τερματισμό και τις Απονομές. Το Αρχηγείο και το service park θα βρίσκονται στο χώρο της Σκεπαστής Αγοράς της Νεάπολης.



Σημειώνουμε ότι, τόσο ο ελληνικός όσο και ο διεθνής αγώνας Regularity διοργανώνονται από την ΟΜΑΕ, η οποία για τους πρωταθληματικούς και τους αγώνες Κυπέλλων αυτοκινήτων Ράλι και Ιστορικών Αυτοκινήτων, δίπλα της, σε ρόλο συνδιοργανωτή, έχει τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Θεσσαλονίκης (Α.Ο.Θ.) και τη Λέσχη Αυτοκινήτου-Μοτοσικλέτας Σερρών. Επίτιμος διοργανωτής των αγώνων είναι ο Δήμος Λάρισας. newsbeast loading…

