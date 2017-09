Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ



Παρά τους χαλεπούς καιρούς της οικονομικής κρίσης όπου οι εργασιακές συνθήκες έχουν θυσιαστεί στο βωμό της διατήρησης – έστω και υποτυπωδώς – των θέσεων εργασίας, υπάρχουν ακόμη επιχειρηματίες που σκέφτονται διαφορετικά. Την ώρα που κάποιοι με αφορμή την οικονομική συγκυρία εκμεταλλεύονται στο έπακρο το εργατικό τους δυναμικό, κάποιοι άλλοι δε διστάζουν να δίνουν ακόμη και… μπόνους στους εργαζομένους τους. Σύμφωνα με τον onlarissa, Λαρισαίος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης και της διασκέδασης, ακολούθησε τον δρόμο που άνοιξε γνωστή καπνοβιομηχανία αποδίδοντας στους εργαζόμενούς της μεγάλα ποσά με τη μορφή «δώρων», αναγνωρίζοντας έτσι τη συμβολή τους στην κερδοφόρα πορεία της. Ο εν λόγω επιχειρηματίας, έδωσε προ εβδομάδων στους εργαζόμενούς του, μπόνους 18 χιλιάδων ευρώ! Εμβρόντητοι οι εργαζόμενοι, αποδέχθηκαν με περισσή χαρά το ανέλπιστο αυτό δώρο, που αποδεικνύει ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που αναγνωρίζουν το αυτονόητο: Ότι δηλαδή οι καρποί μίας επιτυχίας ανήκουν σε όλους όσους εργάστηκαν γι’ αυτή. Κι όσο η επιτυχία μεγαλώνει, τόσο μεγαλώνει και το μερίδιο για όλους, αυξάνοντας παράλληλα και το κίνητρο για ακόμη καλύτερες ημέρες… onlarissa

