Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε με πολύ εντυπωσιακό τρόπο για τους «μεγάλους» του ελληνικού πρωταθλήματος, οι οποίοι προχώρησαν σε σημαντικές προσθήκες τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Οι μεταγραφές, πάντως, δεν τελείωσαν ακόμα, αφού παραμένει ανοικτό το παράθυρο απόκτησης ελεύθερων παικτών μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου και οι ομάδες έχουν την ευκαιρία να κλείσουν ορισμένες τελευταίες «τρύπες» με ποδοσφαιριστές από τη συγκεκριμένη αγορά. Ποιοι, όμως, υπάρχει περίπτωση να κινηθούν για μεταγραφή ελεύθερου ποδοσφαιριστή;



Όπως δείχνουν τα πράγματα, μόνο ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ενδέχεται να το επιχειρήσουν. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ γέμισαν τα ρόστερ τους και αμφότερες οι ΠΑΕ έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι μεταγραφές γι’ αυτές τελείωσαν. Τι ψάχνουν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ Η ΑΕΚ δεν πήρε στόπερ, παρά την απόφαση να γίνει προσθήκη στη θέση αυτή λόγω της αναμενόμενης απουσίας του Τσιγκρίνσκι. Συνεπώς, δεν αποκλείεται η Ένωση να επιχειρήσει να καλύψει το κενό του Ουκρανού με κάποια λύση από τη λίστα των ελεύθερων. Πάντως, κάθε άλλο παρά δεδομένη πρέπει να θεωρείται η πρόθεση των «κιτρινόμαυρων» να προχωρήσουν σε μεταγραφή. Το αν θα το κάνουν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον επικοινωνιακό κομμάτι και από το αν θα πεισθούν ότι η απουσία του Oυκρανού δεν καλύπτεται εκ των έσω. Όσο για τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να πάρει είτε στόπερ (μετά τον τραυματισμό του Μολέντο) είτε επιθετικό που θα πλαισιώσει τον Τσάβες, καθώς οι Μολίνς, Άλτμαν και Λουτσιάνο δεν έχουν πείσει με τις εμφανίσεις τους μέχρι στιγμής. Ωστόσο, το μεγάλο θέμα για το Τριφύλλι, που δυσκολεύει οποιοδήποτε εγχείρημα μεταγραφής είναι το οικονομικό. Τα χρήματα από την πώληση του Ζέκα επενδύθηκαν στους Μουνιέ, Σιλά και Χίλιεμαρκ και είναι ερωτηματικό το αν υπάρχει διαθέσιμο μπάτζετ για περαιτέρω κινήσεις.



Μιας και αναφέραμε τον Όσκαρ Χίλιεμαρκ, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι εκπροσωπείται από το ίδιο γραφείο μάνατζερ με τον Γιάκομπ Γιόχανσον της ΑΕΚ. Ο ατζέντης που βρέθηκε αυτές τις μέρες στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον Χίλιεμαρκ λέγεται ότι δεν αποκλείεται να είχε μια συνολική κουβέντα με τους ανθρώπους των δυο ομάδων. Τόσο για τον Γιόχανσον (με αυτούς της ΑΕΚ) όσο και για μεταγραφικά θέματα… sportdog loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Σεπτέμβριος 4th, 2017 at 08:12 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.